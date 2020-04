Lucian Bode a inspectat şantierul Aeroportului Ghimbav şi lotul 2 al Autostrăzii Comarnic – Braşov

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a făcut, vineri, o vizită de lucru în judeţul Braşov, inspectând şantierul Aeroportului Ghimbav, dar şi lotul 2 al Autostrăzii Comarnic – Braşov, notează news.ro.

Ministrul Lucian Bode şi preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian-Ioan Veştea, alături de prefectul judeţului Braşov, Mihai-Cătălin Văsii şi primarul municipiului Braşov, George Scripcaru, au mers pe şantierul Aeroportului internaţional Ghimbav – Braşov, obiectiv major de infrastructură finanţat de Consiliul Judeţean Braşov.

”Cu această ocazie oficialii au discutat cu antreprenorul lucrării aceasta dând asigurări că în cursul anului 2021 aeroportul va deveni funcţional. Ministrul Lucian Bode a subliniat faptul că autorităţile locale au tot sprijinul Ministerului, inclusiv al unităţilor din subordinea sa, deoarece acest obiectiv de infrastructură va fi un factor determinant în dezvoltarea economică a judeţului fapt ce se va traduce şi în creşterea nivelului de trai al braşovenilor. În cadrul discuţiilor cu autorităţile locale, ministrul Bode a abordat pe lângă situaţia Gării Braşov şi tema realizării unui complex multimodal la nivelul municipiului prin integrarea modurilor de transport”, a transmis Minusterul Trasporturilor, printr-un comunicat de presă.

În continuarea vizitei în judeţul Braşov, ministrul Lucian Bode s-a deplasat împreună cu reprezentanţii administraţiei publice din Braşov, cărora li s-au alăturat şi primarii din Râşnov şi Cristian, pe şantierul sectorului Predeal – Cristian parte a lotului 2 din Autostrada Comarnic - Braşov, pentru a verifica stadiul lucrărilor la faţa locului.

Acest obiectiv are contract semnat cu Asocierea SC Alpenside SRL - SC Specialist Consulting SRL. Contractul în valoare de 118.019.701,80 lei (fără TVA) are alocată o perioadă de 6 luni pentru proiectare, 18 luni perioada de execuţie şi 48 de luni perioada de garanţie a lucrărilor.

”Mobilizarea antreprenorului este una foarte bună, lucru pe care l-am văzut şi pe alte şantiere unde lucrează români. Este un lucru foarte bun că şantierele sunt deschise pentru că în acest fel putem stimula economia. Infrastructura este un domeniu vital în aceste momente şi de aceea cred că trebuie să ne aplecăm cu precădere asupra tuturor investiţiilor atât de necesare. Antreprenorii trebuie să ştie că suntem alături de ei şi, pe cât posibil, încercăm să le rezolvăm solicitările. Sunt sigur că toţi ştiţi faptul că am depus toate eforturile ca în aceste momente tot transportul de marfă să nu fie afectat şi aprovizionarea cu materialele necesare şantierelor să nu fie întrerupă. Pentru că suntem şi în aproprierea DN1 vă spun că am ridicat şi restricţiile de trafic pe acest sector. Deci, aveţi toate pârghiile necesare să funcţionaţi şi să vă aprovizionaţi şantierele. Ştiu că nu aveţi probleme cu plăţile din partea Companiei de Autostrăzi, că sunteţi mobilizaţi şi lucraţi în două schimburi, că aveţi front de lucru şi că puteţi da în trafic, anul acesta, obiectivul pe care lucraţi. Vremea vă permite să turnaţi asfalt şi vă rog să menţineţi ritmul de lucru. Problemele administrative, dacă mai sunt, vă rog să mi le aduceţi la cunoştinţă pentru a le rezolva cât mai repede. Am încredere că vă respectaţi termenele şi că românii vor putea utiliza acest sector de autostradă, în acest an”, a spus ministrul Lucian Bode.