Bode face marele anunț după discuția cu ministrul austriac de interne: 'Ultimele declarații pe tema Schengen nu sunt îndreptate împotriva României!

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a discutat cu omologul său austriac Gerhard Karner despre aderarea României la Spaţiul Schengen şi gestionarea presiunii migraţilor. ”Aderarea României la spaţiul Schengen va fi un plus pentru securitatea europeană, nu un pericol pentru statele membre”, a subliniat Bode, menţionând că omologul său l-a ”asigurat în mai multe rânduri că ultimele declaraţii pe subiectul Schengen nu sunt îndreptate împotriva României, ci subliniază nevoia de acţiune urgentă în privinţa gestionării provocărilor migraţioniste care afectează Austria”.

”Aderarea României la spaţiul Schengen va fi un plus pentru securitatea europeană, nu un pericol pentru statele membre. Am avut astăzi o întrevedere cu omologul meu austriac, Gerhard Karner, ministrul federal de interne al Austriei pe tema aderării României la spaţiul Schengen, respectiv gestionarea provocărilor migraţioniste. Cunosc situaţia generată de presiunea migratorie deosebită cu care se confruntă Austria – aproximativ 100.000 de solicitanţi de azil doar în acest an şi, din acest punct de vedere, înţeleg abordarea omologului meu la nivel politic intern.

În cadrul discuţiilor avute, i-am prezentat ministrului austriac date şi statistici actualizate privitoare la modul în care România continuă să asigure protecţia frontierelor externe în contextul fluxurilor migratorii pe ruta Balcanilor de Vest, precum şi modul în care România respectă obligaţiile privitoare la înregistrarea persoanelor depistate cu intrare ilegală sau care solicită azil în România”, a afirmat Lucian Bode, miercuri, într-o postare pe Facebook, informează NEWS.RO.

El a adăugat că, potrivit datelor furnizate de agenţiile europene, în primele 8 luni ale acestui an, pe ruta Balcanilor de Vest au fost înregistraţi în total 128.438 de migranţi, iar dintre aceştia 3.574 de migranţi au fost înregistraţi în România ca venind din Serbia, fiind vorba despre aproximativ 2,7% din numărul total de migranţi care au reuşit să ajungă în UE prin România.

”Este un argument foarte solid care arată fără echivoc că România nu este pe ruta de migraţie a Balcanilor de Vest. De altfel, seriozitatea, profesionalismul şi nivelul de dotare a autorităţilor române a fost în mod clar reflectat pozitiv în rapoartele elaborate de Comisia Europeană în urma vizitelor de evaluare realizate în ţara noastră recent.

De asemenea, nivelul foarte bun de pregătire constatat ca urmare a ultimelor evaluări făcute după 11 ani arată eforturile constante pe care le-am făcut, inclusiv din perspectiva investiţiilor. Pe lângă prezentarea punctelor de vedere, obiectivul discuţiilor noastre a fost să identificăm punctele comune pe marginea cărora să ne concentrăm în plan bilateral, respectiv la nivel european.

În context, omologul meu m-a asigurat în mai multe rânduri că ultimele declaraţii pe subiectul Schengen nu sunt îndreptate împotriva României, ci subliniază nevoia de acţiune urgentă în privinţa gestionării provocărilor migraţioniste care afectează Austria”, a susţinut Bode.

Ministrul austriac de interne, Gerhard Karner, a declarat, recent, pentru cotidianul „Kurier” că este un moment nepotrivit pentru extinderea spaţiului Schegnen, îi ciuda recomandării făcute de Comisia Europeană de a primi România, Bulgaria şi Croaţia în spaţiul european de liberă circulaţie.

Potrivit cotidianului austriac, opoziţia faţă de extinderea spaţiului Schengen este în creşterea, iar Austria se numără printre ţările UE care se împotrivesc.

„Este un moment nepotrivit să votăm acum o extindere, când sistemul frontierelor externe nu funcţionează”, a declarat pentru „Kurier” ministrul Gerhard Karner, care face parte din partidul conservator ÖVP. „Extinderea unui sistem deja disfuncţional nu poate funcţiona. Situaţia din Europa arată foarte clar că protecţia frontierelor externe a eşuat”, a spus ministrul Gerhard Karner.

„În calitate de ministru de interne, responsabil cu securitatea, spun un NU clar”, a declarat Karner şi în cadrul unei emisiuni de la postul public ORF, scrie cotidianul german „Der Standard”. Karner a repetat că protecţia frontierelor externe ale UE a eşuat şi a adus ca argument faptul că tot mai multe ţări europene au reintrodus controale la frontierele naţionale.

Opoziţia Vienei este declanşată de afluxul de refugiaţi care vin pe ruta balcanică spre Europa Centrală, potrivit cotidianului austriac „Kurier”.Peste 90.000 de migranţi au fost deja reţinuţi în Austria în acest an, dintre care 75.000 nu fuseseră înregistraţi în nicio altă ţară din UE, potrivit Ministerului de Interne.