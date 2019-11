Lucian Bode spune că CFR Marfă NU se închide, după verdictul Comisiei Europene: 'Niciodată nu s-a pus problema'

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode a declarat luni, după o discuţie avută cu responsabilul pe dosarul CFR Marfă de la DG Competition din cadrul Comisiei Europene, că nu a existat niciodată ipoteza încheierii activităţii companiei de transport feroviar, care generează pierderi, anunță MEDIAFAX.

“Știu că în momentul de față este doar o decizie informală care se va concretiza în viitorul apropiat. Am discutat pașii ce trebuie făcuți pentru ca CFR Marfă să beneficieze de cele mai bune soluții pentru Societate și pentru clienții ei. Am toată determinarea și susținerea pentru CFR Marfă și sunt sigur că situația, deși va fi grea, își va găsi o rezolvare. Am cerut reprezentantului DG Competition să ne faciliteze, în cel mai scurt timp, o întâlnire cu Comisarul european pe domeniu. Respectăm decizia Comisiei și sunt sigur că doar împreună vom găsi soluții pentru ieșirea din această situație. Niciodată nu s-a pus și nu se va pune problema încetării activității acestei societăți strategice pentru economia românească.” a declarat Lucian Bode, Ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, potrivit unui comunicat de presă.

Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu a declarat anterior în cursul zilei de luni, la conferinţa Mediul Concurenţei şi Competivitatea în Sectoare Cheie ale Economiei Româneşti, că CFR Marfă va trece printr-un proces de restructurare, dar că activitatea angajaţilor va fi menţinută.

Luni, 18 noiembrie la sediul Ministerului, a avut loc întâlnirea Ministrului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Lucian Bode, cu Eduardo Martinez-responsabilul pe dosarul CFR Marfă de la DG Competition din cadrul Comisiei Europene, Bogdan Chirițoiu-Președintele Consiliului Concurenței, dar și toți factorii implicați în situația CFR Marfă.