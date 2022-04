Lucian Mândruță face strategii pentru război: Victoria Rusiei ar lăsa România fără investiții. Ucraina trebuie ajutată

Jurnalistul Lucian Mândruță crede că România ar rămâne fără investiții dacă Rusia ar câștiga războiul din Ucraina. Acesta spune că de fapt scopul Rusiei este reconstituirea URSS și că dacă Ucraina nu este ajutată să lupte, toate țările vecine cu Rusia vor avea de suferit în plan economic.

"Coridor pana la Transnistria: asta isi doreste, de fapt Rusia - cu tot cu sudul Ucrainei.

Citește și: Vladimir Putin s-a dezlănțuit în discuțiile cu Charles Michel: Ce i-a cerut în schimb pentru a cruța viețile militarilor

Nu e o tinta oficiala, dar azi a spus-o un comandant militar. Nu unul de foarte sus, dar suficient ca sa fie clar: razboiul e pentru refacerea URSS si asta e, lumea trebuie sa se re-obisnuiasca cu Imperiul Rus. Ce face Romania in situatia asta? Pai ce poate sa faca? Razboi cu Rusia? Ar fi un razboi de agresiune - la fel de nedrept ca al lor cu Ucraina. In plus, NATO e un pact de aparare, nu de atac: articolul 5 trebuie pastrat pentru cele mai negre zile cu putinta. Si atunci? Atunci asteptam. Si ajutam cum putem, fara scandal. In cheia asta trebuie, cred eu, citita si retinerea noastra din acest razboi. Nu suntem doar de capul nostru: cumva avem si grija Moldovei. Sa fim mai discreti inseamna sa nu dam rusilor motive la vedere sa se razbune pe ei pentru ajutorul dat Ucrainei.

Cred insa ca nici macar asta nu mai ajuta. Ucraina trebuie sprijinita cat mai mult sa castige, caci o Rusie victorioasa inseamna nu neaparat un razboi, dar un ghimpe in coasta Romaniei care ne poate face nefrecventabili pentru investitii. Cine sa mai faca fabrici aici daca riscul perceput de investitori devine prea mare? In seara asta ne vedem la 21.00 sa vorbim despre vizita lui Kuleba la Bucuresti, geostrategie de amatori si povesti umane pe intelesul tuturor", scrie Lucian Mândruță pe Facebook.