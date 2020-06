Lucrările pe tronsonul 1 al Drumului Expres Craiova - Piteşti avansează conform graficului, înregistrându-se un progres fizic de 11%, faţă de 5% în luna mai 2020, astfel că tronsoanele 1 şi 2 s-ar putea finaliza înainte de termenul contractual stabilit pentru sfârşitul anului 2021, a anunţat marţi Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor (MTIC).

Potrivit sursei citate, ministrul de resort, Lucian Bode, şi prim-ministrul Ludovic Orban au verificat stadiul lucrărilor la tronsoanele 1 şi 2 ale Drumului Expres Craiova - Piteşti, într-o vizită efectuată marţi în judeţul Olt.Cei doi oficiali ai Guvernului au constatat că pe tronsonul 1 lucrările avansează conform graficului, înregistrându-se un progres fizic de 11%, faţă de 5% în luna mai 2020, în condiţiile în care progresul financiar este de 16,83%.În ceea ce priveşte tronsonul 2, din datele prezentate rezultă că în prezent stadiul fizic al lucrărilor este de 17,90% în cazul lotului 1 din tronson, iar în cazul lotului 2 stadiul fizic este de 16,29%. Stadiile financiare pentru cele două loturi ale tronsonului 2 se prezintă după cum urmează: 12,63% (lotul 1) şi 11,86% (lotul 2)."Am constatat că pe tronsonul 1 mobilizarea, faţă de ultima vizită pe care am desfăşurat-o aici, este mult, mult mai bună. Am văzut peste 160 de utilaje în teren, muncitori mobilizaţi, un progres fizic dublu faţă de luna mai, undeva la 11%. S-au rezolvat şi problemele de pe sectoarele 1 şi 2 din cele 3 sectoare ale tronsonul 1, cu acele sonde de gaz. Aici nu mai avem absolut niciun blocaj şi tronsonul 1 este în linie dreaptă, cei 17 km neavând niciun blocaj în a se derula. În cazul tronsonului 2, cei 41 de km, cu cele două sectoare, mă bucur să constat aceeaşi mobilizare exemplară, mobilizare pe care o dau exemplu la toate şantierele unde merg, pentru toţi antreprenorii. Aici avem un antreprenor serios, care are peste 600 de muncitori mobilizaţi, şi astăzi, pe cele două sectoare din tronsonul 2. Am încredere că, atât tronsonul 1, cât şi tronsonul 2, se vor finaliza înainte de termenul contractual stabilit pentru sfârşitul anului 2021", a declarat Bode.Potrivit ministrului Transporturilor, începând de marţi, tronsoanele 3 şi 4 "au intrat în linie dreaptă"."Dacă tronsonul 1 şi tronsonul 2 sunt în execuţie, aşa cum am prezentat, de astăzi începând pot să spun că şi tronsonul 3 şi tronsonul 4 au intrat în linie dreaptă. Colegii mei din CNAIR au desemnat câştigătorul licitaţiei atât pentru tronsonul 3, cât şi pentru tronsonul 4. Au finalizat astăzi raportul procedurii pentru tronsonul 4. Aşadar, tronsonul 3 - 31,7 km, 670 de milioane de lei plus TVA, 12 luni proiectare 24 de luni execuţie. Tronsonul 4 - 31,8 km, 617 milioane de lei plus TVA, tot aşa 12 luni proiectare 24 de luni execuţie, acelaşi antreprenor care execută şi tronsonul 2. Mă bucur că şi tronsonul 3 şi tronsonul 4 au parte de un antreprenor serios", a mai spus Lucian Bode.Acesta susţine că, în cazul în care nu vor fi depuse contestaţii în perioada legală, în a doua parte a lunii iulie va fi semnat contractul pentru proiectare şi execuţie atât pentru tronsonul 3, cât şi pentru tronsonul 4."Mi-aş dori să nu avem nicio contestaţie. Le-am cerut colegilor din Compania de Drumuri să organizeze impecabil aceste procese de achiziţie publică, astfel încât să elimine, dacă se poate, toate motivele pentru care cineva şi-ar dori să conteste aceste proceduri, rezultatul procedurii şi să întârzie începerea lucrărilor. Sunt convins că ne vom mai vedea aici, pe aceste şantiere, împreună cu domnul prim-ministru. Vreau să ne vedem în toată ţara, pentru că Guvernul Ludovic Orban dezvoltă toate regiunile României şi nicio regiune nu rămâne în urmă", a mai spus Lucian Bode.