Ludovic Orban a prezentat marele SONDAJ al PNL: liberalii ar fi la 3 procente de PSD/SURSE

Liderii PNL s-au reunit în Modrogran, acolo unde au avut o întâlnire cu Ludovic Orban, cel care le-a prezentat datele sondajului de 300.000 de euro comandat de PNL. Sondajul a fost efectuat la comanda PNL, pe un eșantion de 25.000 de oameni și are o eroare maxim tolerată de 1%.

Conform sondajului prezentat de Ludovic Orban, PNL este la 27%, în timp ce PSD este la 30,3%.

Pe locul 3 este ALDE, cu 11,5%, iar pe locul 4 este USR, cu 10,2. Pe locul 5 este Pro România cu 5,5%, UDMR are 5,1%, în timp ce noul partid al lui Dacian Ciolos, PLUS, are 5%.

Pe ultimul loc regăsim PMP-ul lui Traian Băsescu cu 4,2%. De asemenea, 1,5% dintre votanți nu știu pe cine vor alege.