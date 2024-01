Ludovic Orban acuză că a fost obligat de Klaus Iohannis să închidă piețele în pandemie:

Liderul Forţa Dreptei, fostul premier Ludovic Orban a declarat miercuri că închiderea pieţelor a fost o greşeală gravă, dar cu care el nu a fost de acord, iar în momentul în care preşedintele a venit la şedinţa de guvern şi a anunţat aceste măsuri, l-a lăsat în imposibilitatea de a face altfel.

Ludovic Orban a declarat în emisiunea Proiect de ţară: România, de la Prima News, că închiderea pieţelor în pandemie a fost o greşeală gravă.

”Închiderea pieţelor a fost o greşeală gravă. Vă readuc aminte cine a anunţat, preşedintele Klaus Iohannis, care a venit la şedinţa de Guvern. În momentul în care preşedintele a venit la şedinţa de guvern şi a anunţat aceste măsuri, pe mine m-a lăsat în imposibilitatea de a face altfel”, a spus fostul premier.

Orban a spus despre Klaus Iohannis că ”erau în aceeaşi echipă dar nu întotdeauna, într-o echipă, părerile coincid”.

”De altfel, sunt oameni care au participat la o întâlnire la care s-a discutat subiectul acesta şi ştiu foarte bine că am fost singurul din cei 12 penelişti din conducerea PNL, care am exprimat rezerve serioase legate de închiderea pieţelor, închiderea tuturor şcolilor, indiferent de incidenţa pandemiei, local, nu avea niciun sens să închizi în localităţi mici şcolile, părinţii au fost loviţi grav, elevii nu au putut să participe. A fost strategia profund greşită, cu care spun şi acum că nu am fost de acord, ca şi în campania de parlamentare, strategia să fie: Jos PSD!, o strategie care a fost impusă de Iohannis”, a mai spus Orban.