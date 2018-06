Ludovic Orban anunță că VA CANDIDA: Sunt colegi care mi-au solicitat, din cauza faptului că beneficiez de cea mai mare încredere și cea mai mare intenție de vot

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, că nu exclude o candidatură la alegerile europarlamentare din 2019 și că au fost colegi de partid care i-au solicitat să se înscrie în cursă. Întrebat dacă există posibilitatea ca el și alți colegi să candideze, liderul liberal a spus "cu siguranță", informează Mediafax.

Întrebat despre probabilitatea ca el și alți colegi să candideze la europarlamentarele de anul viitor, liderul PNL, Ludovic Orban, a răspuns: "Cu siguranță."

Chestionat dacă va fi cap e listă la europarlamentare, Orban a replicat: "Haideți să nu discutăm, nici nu am stabilit încă procedurile. Sunt colegi care mi-au solicitat, din cauza faptului că sunt liderul care beneficiez de cea mai mare încredere și cea mai mare intenție de vot, mi-au solicitat să candidez. Încă nu am luat o decizie, știți foarte bine că sunt desemnat de Consiliul Național al partidului să fiu candidatul partidului la funcția de prim ministru. Este o decizie grea pe care încă nu am luat-o dar, când vom lua această decizie vom anunța lista."

Vezi și: Președintele PNL, cerere către simpatizanți pentru ziua moțiunii: Să participe la mitinguri

Acesta a adăugat că, până la sfârșitul lunii octombrie a acestui an, PNL va avea definitivată lista candidaților pentru alegerile europarlamentare, în contextul în care Orban a fost întrebat dacă lista îl va include și pe fostul lider al PNL, Vasile Blaga.

"Vom stabili criteriile, procedura, calendarul, la prima reuniune a Consiliului Național. De asemenea, ne-am fixat ca obiectiv ca până la sfârșitul lunii octombrie să finaliză lista pentru europarlamentare, ca să începem o campanie în care candidații noștri să fie promovați, să intre în contact direct cu cetățenii, pentru că vrem o campanie directă adresată către cetățeni, care să presupună cât mai multe contacte între candidații noștri, membrii partidului și cetățenii români. Orice fel de candidatură care va corespunde criteriilor pe care le vom stabili, care sunt niște criterii exigente, pentru că totuși reprezentarea PNL la nivelul Parlamentului European, trebuie să fie o reprezentare care să permită influențarea deciziilor la nivel european de către reprezentanții noștri în Parlamentul European. Din păcate, vocea PNL este dintre formațiunile politice aproape singura voce care se mai aude la Bruxelles și care mai are capacitatea să susțină interesele României și mai ales să influențeze deciziile pe care le au instituțiile europene în favoarea României, evident alături de președintele României, care beneficiază de o cunoaștere cvasi unanimă și care are o imagine excelentă la nivelul Uniunii Europene și în general în plan internațional", a explicat Orban, la încheierea ședinței Biroului Executiv al partidului care a avut loc la Parlament.

Vezi și: Orban anunță: PNL e un partid curat!

Mediafax a relatat, miercurea trecută, potrivit unor surse din interiorul PNL, despre lista scurtă pentru alegerile europarlamentare, care îi include pe: Ludovic Orban, Siegfried Mureșan, Ionel Dancă, Marian Jean Marinescu, Daniel Buda, Violeta Alexandru, Cristian Bușoi.

Ulterior, Partidul Național Liberal a precizat, ca reacție la materialul Mediafax cu privire la locurile eligibile pentru alegerile europarlamentare din partea PNL și ce nume au fost îndepărtate, că în prezent nu există nicio listă stabilită și orice nominalizare, dacă este oportună, va fi făcută.