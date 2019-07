Ludovic Orban, despre candidatura lui Dan Barna: Toți alegătorii anti-PSD vor vota Iohannis din primul tur

Liderul PNL Ludovic Orban nu-i dă nicio șansă candidatului USR-PLUS la prezidentiale.

Întrebat dacă intrarea lui Dan Barna în cursa prezidențială scade sansele lui Klaus Iohannis, liderul PNL a zis luni după o ședință de partid:

„Cred ca romanii au suficient discernamant si merg pe mana celui mai serios si reprezentativ candidat, adică dl Klaus Iohannis”.

„Sunt convins ca orice alegator roman anti-PSD va acorda votul dlui Iohannis inca din primul tur”, a adăugat Ludovic Orban.

Întrebat dacă se poate vorbi de o alianta PNL-USR-PLUS pentru locale in 2019, liderul PNL a spus: Noi suntem in pregatirea prezidentialelor si acesta este obiectivul nostru. S-a intrat in competita pentru prezidentiale si unii s-au hotarat ca vor si ei sa candideze, practic suntem in competitia pentru prezidentiale. Obiectivul nostru e castigarea alegerolor perzidentiale de catre Klaus Iohannis. Dupa prezidentiale, vom vedea”.

