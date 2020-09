Ludovic Orban, despre creșterea pensiilor: Este un măr otrăvit. Creditele vor fi mai scumpe. PSD vrea să nu mai avem bani de salarii - VIDEO

Premierul Ludovic Orban a declarat, marți, despre rectificarea bugetară adoptată în Parlament și care prevede creșterea punctului de pensie cu 40%, că este un „măr otrăvit” oferit de o „majoritate toxică”, și care va avea efecte grave.

„Oricine promite mai mult de fapt da marul otravit. Credeti ca daca aveam resurse financiare nu am fi crescut pensiile? Demagogia PSD arunca Romania in situatii de criza din care vom iesi si mai greu. Care sunt riscurile? Degradarea Romaniei de agentiile de rating. Va creste costul finantarilor publice si a tuturor companiilor din Romania. Creditele vor fi mai scumpe si mai greu de accesat. Modul in care a fost adoptata genereaza un risc major ca sa nu se mai poata face fata tuturor platilor bugetului de stat. De fapt PSD vrea sa nu mai avem bani de pensii, salarii, investitii, alocarea catre autoritatile locale, cheltuieli sociale, asta vrea PSD si asta e rezultatul in cazul in care noi acceptam decizia unei majoritati toxice care distruge Romania prin aberatiile pe care le voteaza saptamanal. Nu acceptam aceasta crestere. Vom ataca la CCR legea. Nu vom accepta sub nicio forma aceste majorari fara fundament. Toate parghiile le vom folosi pentru a impiedica intrarea in vigoare a acestei aberatii economice”