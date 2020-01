Ludovic Orban: O mare frână a României este criza forței de muncă, am pierdut probabil miliarde de euro

Premierul Ludovic Orban a declarat joi la B1TV că una din marile „frâne” în calea dezvoltării României este, în afara instrastructurii precare, lipsa muncitorilor calificați.

„Dezvoltarea Romaniei tine de investitii, transfer tehnologic, inovare, cercetare, crearea unor oportunitati de investitii, crearea de locuri de munca. Una din marile frane pe care le avem, in afara de infrastructura, este criza fortei de munca, un fenomen din ce in ce mai acut resimtit de cei care conduc afacerile. S-ar fi investit probabil miliarde de euro in Romania daca ar fi existat mana de lucru calificata”, a zis Orban.

Citeste si: EXCLUSIV - Ludovic Orban: Vom modifica în Parlament alegerea șefilor de CJ, avem 190 de voturi, doar PSD susține alegerea directă .