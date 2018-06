Ludovic Orban publică panoul RUȘINII: avertisment pentru parlamentarii PSD

Președintele PNL, Ludovic Orban, face campanie pentru moțiunea de cenzură a liberalilor. El publică lista parlamentarilor PSD și arată că dacă aceștia nu vor vota moțiunea, atunci vor intra pe ”lista rușinii naționale”.

”Orice parlamentar din majoritatea guvernamentala PSD, ALDE, UDMR care voteaza motiunea de cenzura are sansa sa intre in istorie la panoul de onoare. Orice parlamentar care va ramane alaturi de Dragnea risca sa ramana in memoria colectiva pe lista rusinii nationale”, arată Ludovic Orban.