Lungmetraje din Bulgaria, Chile, Germania şi Spania, în competiţia Festivalului de la Karlovy Vary

Douăsprezece lungmetraje din ţări precum Bulgaria, Chile, Germania şi Spania au fost selectate în competiţia Festivalului de la Karlovy Vary, care va avea loc între 28 iunie şi 6 iulie.

Cel mai important festival de film din Europa Centrală şi de Est a anunţat marţi lineup-ul competiţiei. El cuprinde 10 premiere mondiale şi 2 premiere internaţionale.

La cea de-a 54-a ediţie a evenimentului vor concura filme semnate, între alţii, de cambodgianul Hong Khaou, cunoscut pentru „Lilting” - care a debutat la Sundance -, de germanul Jan-Ole Gerster, care a fost premiat de Academia europeană de film pentru „Oh Boy”, debutul său în lungmetraj, de spaniolul Jonás Trueba şi bulgarii Kristina Grozeva şi Petar Valchanov

Filmele selectate în competiţie sunt: „The Father” (Bulgaria, Grecia), de Kristina Grozeva, Petar Valchanov, „Patrick” (Belgia), de Tim Mielants, „The Man from the Future” (Chile, Argentina), de Felipe Ríos, „La Belle Indifference” (Turcia), de Kıvanç Sezer, „Lara” (Germania), de Jan Ole Gerster, „Mosaic Portrait” (China), de Yixiang Zhai, „Monsoon” (Marea Britanie), de Hong Khaou, „Let There Be Light” (Slovacia, Cehia), de Marko Škop, „Ode to Nothing” (Filipine), de Dwein Baltazar, „Half-Sister” (Slovenia, Macedonia, Serbia, Croaţia), de Damjan Kozole, „To the Stars” (SUA), de Martha Stephens, şi „The August Virgin” (Spania), de Jonás Trueba.

Anul trecut, Globul de Cristal a fost câştigat de lungmetrajul românesc „Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari”, de Radu Jude.