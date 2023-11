Madonna ar fi cap de afiș la Glastonbury anul viitor

Madonna ar fi cap de afiş la Glastonbury anul viitor, fiind pentru prima dată când artista va cânta la acest festival emblematic, scrie The Guardian.

Dua Lipa va fi, de asemenea, pentru prima dată cap de afiş al evenimentului, alături de Coldplay, potrivit Mail on Sunday, fiind pentru prima dată când două artiste vor fi cap de afiş în istoria festivalului, conform News.ro.

Se pare că Madonna, în vârstă de 65 de ani, ar fi fost de acord să închidă festivalul duminică seară, pe scena Pyramid. Lipa este aşteptată să fie capul de afiş al zilei de vineri, în timp ce Coldplay, care a mai fost cap de afiş de patru ori în 2002, 2005, 2011 şi 2016, va cânta, se pare, sâmbătă.

Ediţia de anul viitor a festivalului de la Worthy Farm, Somerset, este programată să aibă loc în perioada 26-30 iunie.

Anul trecut, în program au fost numai artişti: Arctic Monkeys, Guns N' Roses şi Sir Elton John.

Luna trecută, organizatoarea Emily Eavis, fiica fondatorului Glastonbury, Michael Eavis, a declarat că locul "legendei" de duminică la ora ceaiului va fi ocupat de o artistă. Ea a dezvăluit, de asemenea, că echipa unei cântăreţe americane "foarte mari" a luat legătura cu ea pentru a-i spune că este disponibilă. Se crede că este vorba de Madonna.

Eavis a declarat pentru podcastul Sidetracked al lui Annie Mac şi Nick Grimshaw: "2024 este încă un pic în aer, şi am crezut că se conturează, apoi săptămâna trecută am primit un telefon, şi asta se întâmplă dacă aştepţi puţin mai mult, pentru că de multe ori vom fi rezervaţi din iulie".

"Săptămâna trecută am primit un telefon de la un mare artist american care mi-a spus că această persoană va fi prezentă anul viitor, iar eu am zis: "Doamne, e incredibil!". Slavă Domnului că am păstrat locul".

Încă nu a fost anunţat oficial niciun artist pentru festivalul din 2024.

Referindu-se la lipsa capetelor de afiş de sex feminin, Eavis a adăugat: "Întotdeauna am fost foarte pasionată de împărţirea genurilor şi cred că, de fapt, problema noastră a fost că am fost atât de deschisă în această privinţă, încât faptul că a avut loc un an în care nu a fost o femeie a înnebunit puţin oamenii - sau pe unii".

"Şi am avut o femeie - s-a retras şi i-am înlocuit-o cu Guns N' Roses. Dar toată lumea ştie că este în fruntea listei mele".

"Este dificil cu artiştii de sex feminin pentru că nu sunt destui cap de afiş. Dar şi noi le creăm".

"Punem trupele şi artistele pe scene mai mici şi le aducem tot timpul. Şi cine ştie? Anul viitor poate că vom avea două. Şi, cu siguranţă, pot spune că legenda este femeie".

La începutul acestei săptămâni, festivalul Glastonbury şi-a mutat cu două săptămâni mai târziu vânzarea biletelor pentru evenimentul din 2024, care trebuia să înceapă iniţial joi.

Organizatorii au precizat că decizia a fost "pentru a se asigura că toţi cei care doresc să cumpere un bilet sunt înregistraţi şi, prin urmare, sunt eligibili pentru a cumpăra unul. Unele persoane care sperau să cumpere bilete pentru 2024 au descoperit, după termenul limită de înregistrare de luni, că nu mai sunt înregistrate, deşi credeau că sunt". Vânzarea a fost acum mutată "din motive de corectitudine faţă de aceste persoane".

Biletele vor fi puse acum în vânzare joi, 16 noiembrie, la ora 18:00 GMT, pentru pachete care includ călătoria cu autocarul. Biletele de intrare generală vor fi puse în vânzare la ora 9:00 GMT, duminică 19 noiembrie.