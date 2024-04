Mai ceva ca în Top Gun: dezvăluirile unui pilot de vânătoare israelian care a făcut slalom printre sutele de drone trimise din Iran

Un pilot de vânătoare rezervist israelian a spus că a fost ca și cum "Top Gun întâlnește Războiul Stelelor", în timp ce descria cum a doborât rachete iraniene și s-a întors la muncă în biroul său înainte de sfârșitul zilei, scrie The Telegraph.

Pilotul, identificat drept "Major G", a declarat că luarea în zbor pentru a apăra Israelul de peste 350 de rachete și drone a fost "cea mai complexă misiune din viața mea".

"A fost cu adevărat un lucru diferit, cu sute dintre acele drone și rachete în aer care se interceptau în jurul tău, ca și cum Top Gun întâlnește Star Wars, explozii și interceptări nesfârșite care se petreceau în jurul tău", a declarat el pentru The Telegraph.

"A fost cea mai complicată misiune pe care am făcut-o în 20 de ani în forțele aeriene, știind că, dacă există o țintă ratată, poate că explodează în Israel", a mai spus el.

"Am zburat într-o coaliție uimitoare cu SUA, Marea Britanie și alte forțe și, pe de o parte, a fost un atac foarte agresiv coordonat de Iran, unul pe care poate nu l-am mai văzut în războiul modern, dar vedeți apărarea absolută în acțiune".

SUA, Marea Britanie, Franța și Iordania au ajutat Israelul să contracareze atacul

SUA, Marea Britanie, Franța și Iordania au ajutat Israelul să contracareze atacul, iar RAF Typhoons au doborât mai multe ținte și au ajutat piloții aliați să le urmărească pe altele în timp ce se îndreptau cu viteză spre Israel.

Iranul susține că barajul a fost un răspuns la un presupus atac aerian israelian la începutul acestei luni asupra consulatului iranian din Damasc, care a ucis un comandant de rang înalt al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice și alți câțiva ofițeri. Israelul nu a revendicat responsabilitatea pentru acest atac, în contextul unui război din umbră de ani de zile între cele două țări.

Cu mai mult de 3.000 de ore de zbor, maiorul G era bine pregătit pentru misiunile de noapte. Dar vânătoarea de rachete de croazieră care zboară la joasă înălțime îi pune pe piloți în mare pericol.

"Este întotdeauna mai greu să găsești și să dobori aceste ținte pe timp de noapte. Ele zboară foarte jos, așa că și tu zbori jos, dar nu poți vedea solul", a spus el.

"Te bazezi pe senzori, dar în unele puncte este foarte aproape. Vezi lumini de stradă sau alte lucruri la sol foarte aproape de tine și este un sentiment foarte inconfortabil. Dar suntem bine pregătiți pentru asta și am dovedit de data aceasta că știm cum să ne facem treaba."

Maiorul G se afla acasă cu soția și copiii săi când a venit apelul de a se mobiliza.

"Ei sunt deja familiarizați cu situația când primești apelul și îți iei geanta care este întotdeauna pregătită în dulap și pleci la un moment dat. Se mai întâmplă din când în când, dar nimic atât de extrem ca sâmbăta trecută."

După lupta cu dronele, înapoi la birou

Avocat de zi cu zi, duminică, la ora 16.00, rezervistul s-a întors la birou să trimită e-mailuri, în loc să doboare rachete. La fel ca și ceilalți din escadrila sa, care sunt ingineri și profesori, este o viață dublă complexă pe care o duce. "Am făcut un duș, am dormit câteva ore, m-am trezit, am luat un mic dejun grozav și m-am întors la muncă", a spus el, care s-a întors la birou la ora 16.00.

"Este o tranziție complicată, dar înveți cum să o faci pe parcurs. Într-un minut doborâți drone undeva în Orientul Mijlociu, îți riști viața, abia reușești, cu această responsabilitate uriașă în misiuni importante pentru întreaga țară și popor, apoi te întorci la treburile zilnice, pregătești copiii pentru școală, îi duci la grădiniță, oamenii te hărțuiesc la serviciu cu sarcinile lor, care sunt importante, dar trebuie să te obișnuiești cu această scufundare în și din acea lume operațională", a spus el.

În ultimele șase luni de război, declanșate de atacul Hamas asupra Israelului la 7 octombrie, au existat multe misiuni aeriene, dar niciuna atât de importantă - sau periculoasă - ca aceasta.

"Aici a fost un întreg câmp de luptă, vezi rachetele balistice pe cer care sunt aruncate în aer, mingile de foc în timp ce o țintă este aruncată în aer, zbori la altitudine joasă pe timp de noapte, apoi când tragi propria rachetă care aruncă în aer acea țintă chiar în nasul tău, este un cadru destul de incredibil de privit", și-a amintit el.

"Este întuneric, așa că nu poți să vezi prea multe, dar este în raza radarului tău. Este foarte zgomotos în timp ce racheta zboară și o vezi cum arde pe cer. Durează o secundă și jumătate până când lovește și este ca și cum ar fi cu încetinitorul, iar tu te concentrezi să te asiguri că atinge ținta. Vezi o minge de foc imensă și încerci să o ocolești pentru a nu o lovi."

Maiorul G și camaradul său de zbor au doborât două ținte și, în formație cu escadrila sa, au împușcat o combinație de drone și rachete de croazieră.

El a spus că această misiune a fost despre a fi "vânători". "Nu este vorba de situația în care se trage și asupra ta, cu care ne-am confruntat și noi. Principalul risc nu a fost să pierdem avioanele, ci să ratăm țintele și să avem acea lovitură în Tel Aviv sau Ierusalim, sau o altă țintă strategică din Israel. Nu există o a doua șansă. Nu puteam spune cu siguranță că le vom nimeri pe toate, dar din fericire le-am nimerit pe toate."

Rezultatul "a depășit așteptările", a declarat el pentru The Telegraph. "Interceptarea rachetelor de croazieră sau a vehiculelor aeriene fără pilot care zboară la joasă altitudine pe timp de noapte este probabil una dintre cele mai dificile misiuni pe care poți încerca să le îndeplinești.

"Necesită să le găsești, ceea ce este foarte provocator, dar și să ajungi pe poziție este foarte greu, fără să lovești solul, fără să lovești alte avioane, fără să-ți riști propriul avion. Nu sunt sigur că alte forțe aeriene ar fi putut realiza acest lucru. Chiar te duci la limită".

Acum, devenit erou național, el spune că munca sa este pur și simplu "foarte importantă pentru Israel în general". Iar această misiune a fost diferită de toate celelalte.

"M-am întors acasă duminică dimineața devreme și, de obicei, nu poți vorbi despre ceea ce ai făcut, dar acest lucru era peste tot la știri și am văzut mândria din ochii soției mele. Se simțea mai în siguranță decât în noaptea precedentă, așa că faptul că știi că faci o diferență în viețile oamenilor și că îi faci să fie mai în siguranță în propriile lor case este motivul pentru care facem asta."

S-ar fi putut sfârși foarte diferit. "Aceste rachete și UAV-uri, balistice, care zboară în Israel trebuiau să ajungă aici. Unele aveau o jumătate de tonă de explozibil. Se putea vedea încotro se îndreptau și cum se deplasau. Acestea nu urmăreau să lovească în afara graniței."

În timp ce lumea așteaptă ce urmează, el recunoaște că este "foarte fericit că nu sunt cel care trebuie să ia decizia", deși este în permanență în așteptare. "Cu toții sperăm într-o soluție pașnică în cele din urmă".