Mai multă muzică nouă de la The Beatles este 'imaginabilă' după 'Now and Then', spune regizorul Peter Jackson

Cineastul Peter Jackson a sugerat posibilitatea ca mai multe piese The Beatles să apară după lansarea "ultimei" melodii "Now and Then", considerând ideea drept "imaginabilă", scrie The Guardian.

"Now and Then" a fost construit pornind de la o înregistrare făcută de John Lennon cu puţin timp înainte de uciderea sa în 1980, folosind aceeaşi tehnologie AI pe care Jackson a folosit-o în documentarul său "Get Back" pentru a curăţa şi separa vocile din înregistrările de arhivă. Melodia a fost un succes pentru fani şi critici de când a fost lansată vineri, cu 6,5 milioane de ascultări doar pe YouTube, conform News.ro.

Dar Jackson a dezvăluit că ar putea exista mai multă muzică în înregistrările de arhivă pe care le-a analizat atunci când a editat "Get Back", documentarul său de opt ore despre înregistrarea albumului cu acelaşi nume al trupei The Beatles.

Regizorul a documentat 60 de ore de filmări şi 150 de ore de înregistrări audio în timpul realizării filmului "Get Back".

"Putem lua o interpretare din Get Back, să-i separăm pe John şi George, iar apoi Paul şi Ringo să adauge un refren sau armonii", a declarat regizorul filmului "Lord of the Rings" pentru Sunday Times. "S-ar putea obţine un cântec decent, dar nu am avut discuţii cu Paul despre asta.

"Now and Then" a fost inclus pe o casetă etichetată "For Paul" pe care văduva lui Lennon, Yoko Ono, le-a predat-o celor trei The Beatles supravieţuitori în anii '90, în timp ce aceştia lucrau la un proiect retrospectiv.

La vremea respectivă, membrii trupei au încercat să completeze demo-ul lui Lennon, dar au considerat că nu este potrivit pentru lansare. Abia în iulie 2022, a declarat Jackson pentru Sunday Times, Paul McCartney l-a contactat pentru a-l ajuta să producă o nouă versiune.

Software-ul audio, numit Mal (machine audio learning), a permis separarea vocii lui Lennon din demo. Piesa a fost apoi reconstruită cu noi interpretări ale lui McCartney şi Ringo Starr, împreună cu părţile de chitară ale lui George Harrison din sesiunea de înregistrare păstrată în anii '90.

"Mi s-a părut atât de greşit să am un cântec The Beatles numai pentru mine", a declarat Jackson pentru Sunday Times. "Cu lumea în starea în care se află, avem nevoie ca The Beatles să apară din nou, ca şi cum o farfurie zburătoare ar fi aterizat şi ei au coborât şi ne oferă ultimul lor cântec pentru a ne înveseli".

The Beatles au lansat săptămâna trecută un film making-of în care prezintă producţia piesei "Now and Then". McCartney, în videoclip, îşi exprimă îndoielile cu privire la realizarea unor cântece complete din demo-urile lui Lennon, din respect pentru munca neterminată a regretatului compozitor.

"Este ceva ce nu ar trebui să facem?" spune McCartney. "De fiecare dată când mă gândeam aşa, am spus: "Stai puţin, să zicem că aş avea ocazia să-l întreb pe John: "Hei, John, ai vrea să terminăm acest ultim cântec al tău?". Ştiu că răspunsul ar fi fost: "Da!"."