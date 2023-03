Mai multe bănci americane au intervenit pentru a ajuta la salvarea First Republic Bank

Unsprezece bănci americane au injectat joi 30 de miliarde de dolari în First Republic Bank, intervenind pentru a salva organismul de creditare afectat de o criză în creștere declanșată de prăbușirea altor două bănci mijlocii din SUA în ultima săptămână, informează Rador.

First Republic Bank a primit 30 de miliarde de dolari în depozite de la mai multe bănci mari, ca parte a unui pachet de salvare pentru. În operaţiunea de salvare sunt implicate băncile JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc, Bank of America Corp, Wells Fargo & Co, Goldman Sachs Group Inc, Morgan Stanley și altele.

Autoritățile federale de reglementare și Departamentul de Trezorerie au salutat joi operaţiunea de salvare a First Republic Bank și au spus că aceasta demonstrează solicitatea sistemului bancar din SUA.