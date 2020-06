Mai puțin de 1% din din forţa de muncă ocupată în România a lucrat de acasă în 2019

Restricţiile sociale care au împiedicat sau limitat deplasarea la locul de muncă au afectat economia României în mod disproporţionat, în condiţiile în care numai 0,8% din forţa de muncă ocupată din ţară muncea, de obicei, de acasă anul trecut, penultima valoare din Uniunea Europeană, potrivit unui infografic Monitorul Social, un proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung România.

"Conform Eurostat, în anul 2019 doar 0,8% din forţa de muncă ocupată din România muncea de obicei de acasă - penultima valoare din Uniunea Europeană şi de şase ori sub media Uniunii. Restricţiile sociale care au împiedicat sau limitat deplasarea la locul de muncă au afectat, în consecinţă, economia României în mod disproporţionat", se arată într-un comunicat al Fundaţiei, remis marţi AGERPRES.La nivelul UE, în anul 2019, Olanda se situa pe primul loc din punct de vedere al forţei de muncă ce lucra de acasă în mod obişnuit, cu un procent de 15%, urmată de Finlanda (14,5%). Media UE era de 5,5% iar sub această medie se situau Cehia (4,6%), România (0,8%) şi Bulgaria (0,4%).Potrivit sursei citate, situaţia liber-profesioniştilor nu este cu mult mai bună. În mod uzual, doar 1,9% din persoanele care desfăşurau activităţi independente în România munceau de acasă în anul 2019, această valoare fiind de 10 ori sub media înregistrată la nivelul Uniunii Europene. Şi la acest capitol pe primul loc se situa Olanda, cu 41,9% dintre liber-profesionişti lucrând de acasă, urmată de Finlanda (44,8%) şi Cehia (20,6%). Media UE a fost de 19,5%.