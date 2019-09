Mama Luizei NU a mers la DIICOT București. Acuzații INCENDIARE: 'Nu am încredere nici în FBI, baza Deveselu e lângă noi'

Mama Luizei Melencu nu a mers la DIICOT București, acolo unde era citată, astăzi, la ora 10. Anchetatorii au chemat-o pentru a a-i preleva noi probe, solicitate de FBI, după ce DIICOT a apelat la specialiștii din SUA pentru a afla ale cui aparțin rămășițele din Pădurea de la Caracal.

"Asta a fost decizia mea din prima zi de când au venit. Ieri am anunțat că nu mergem, nu mai am încredere, asta e decizia mea. Eu nu am încredere nici în FBI.

Lângă noi este Deveselu (n.r - baza militară de la Deveselu, acolo unde există și militari din SUA. În 2012, în Caracal a existat un dosar de trafic de carne vie, în care victimele se presupune că erau abuzate și de militari americani de la Deveselu). Pur și simplu nu mai am încredere. Pentru moment acel mandat nu l-am primit nici eu. Domnul Tonel Pop a fost să ia acel mandat, când ni se va da, o să luăm o decizie. Eu nu mai am încredere în statul român, sunt șase luni de zile de când nu am primit un răspuns. Uitați-vă câte măgării se fac", a declarat Monica Melencu în urmă cu puțin timp la România TV.

Femeia a oferit exlicații și pentru Mediafax.

„Am spus că nu vin. Am primit acea citație, trebuia să primim un ordin judecătoresc, nu am primit. Domnul avocat nu a primit nimic, deci nu are rost să vin și nu dau acest ADN. Acest ADN mi s-a luat, pentru ce să mi se ia? Nu există motiv, nu vreau să dau testul acesta ADN. Nu cred că mă obligă cineva, l-am dat o dată, eu nu mai am încredere, se fac atâtea măgării. Ce pot să-mi facă să mă ia, să-mi caste gura să recolteze? Îmi da amendă, plătesc amenda”, a declarat Monica Melencu.