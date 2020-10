Manifestanţi au invadat sediul puterii la Bişkek, capitala Kîrgîzstanului, contestând rezultatul alegerilor legislative de duminică

Manifestanţi au invadat marţi sediul puterii la Bişkek, capitala Kîrgîzstanului, contestând rezultatul alegerilor legislative de duminică şi l-au eliberat din închisoare pe fostul preşedinte Almazbek Atambaiev, potrivit presei şi unuia dintre susţinătorii acestuia, relatează AFP, potrivit news.ro.

Manifestanţii - care reclamă demisia preşedintelui Sooronbay Jeenbekov şi organizarea unor noi alegeri legislative - nu au întâmpinat nicio rezistenţă, au declarat martori pentru AFP.

Acuzaţii de fraudă - mai ales de cumpărare a voturilor - au pătat alegerile organizate duminică.

Şeful Misiunii OSCE care a observat alegerile, Thomas Boserup, a apreciat că acestea s-au ”desfăurat bine per ansamblu”, dar că ”acuzaţii credibile de cumpărarea voturilor provoacă îngrijorări grave”.

Manifestanţii l-au eliberat, apoi, din închisoare, pe fostul preşedinte Almazbek Atambaiev, ”fără să folosească forţa sau arme”, a declarat pentru AFP unul dintre susţinătorii acestuia, Adil Turdukuov, care a precizat că a asistat la scenă.

Celula fostului lider, care ispăşea o pedeapsăde 11 ani de închisoare şi care este un protejat al actualului preşedinte, se afla în clădirea Comitetului Securităţii Naţionale kîrgîze, iar paznicii nu au opus vreo rezistenţă, potrivit acestuia.

Înregistrări video difuzate pe reţele de socializare îl surprind pe Atambaiev salutându-şi susţinătorii.

Un martor care a participat la intrarea în Parlament, dar care a solicitat protecţia anonimatului, a declarat pentru AFP că protestatarii au forţat un pasaj în clădire. ”Nimeni nu încerca să-l protejeze atunci când a intrat mulţimea”, a declarat el.

”Noi ne-am oprit, am cântat imnul naţional şi am intrat în clădire fără să (ni se opună) rezistenţă”, a adăugat el, precizând că doar câţiva ”agenţi tehnici” se aflau la acel moment în interior şi s-au retras rapid.

Fotografii publicate de serviciul kîrgîz al Radio Free Europe (RFE) surprind manifestanţi plimbându-se în principalul centru al puterii în Kîrgîzstan. Alte publicaţii locale au relatat, de asemenea, despre cucerirea clădirii de către protestatari.

Luni, cel puţin 120 de persoane au fost spitalizate la Bişkek, în urma unor ciocniri între poliţie şi manifestanţi care contestau rezultatul alegerilor legislative care au avut loc cu o zi înainte, dominate de două partide apropiate puterii.

Poliţia a folosit grenade asurzitoare, iar apoi gaze lacrimogene pentru a dispersa sute de manifestanţi adunaţi în centrul oraşului.

”Peste 120 de persoane au fost spitalizate, mai multe dintre ele în stare gravă”, a anunţat într-un comunicat Ministerul kîrgîz al Sănătăţii, precizând că aproximativ jumătate sunt ”reprezentanţi ai forţelor de ordine”.

Manifestaţia a fost organizată la apelul a cinci partide politice, care au eşuat să treacă pragul de 7% pentru a intra în Parlament.

CALMAREA TENSIUNILOR

Într-o încercare de calmare a tensiunilor, biroul lui Sooronbay Jeenbekov a anunţat luni seara că preşedintele, în vârstă de 61 de ani, ales în 2017, se întâlneşte marţi cu liderii celor 16 partide care au participat în alegeri.

Luni seara, Partidul Birimdik (proprezidenţial), care s-a clasat primul, cu 25% din voturile exprimate, a anunţat că acceptă ideea unor noi alegeri şi a îndemnat toate celelalte partide care au trecut pragul de 7% să facă la fel.

Birimdik şi Partidul Mekenim Kîrgîzstan - ambele pro-Jeenbekov şi favorabile unei integrări consolidate a Bişkekului în cadrul Uniunii Economice Eurasiatice promovate de Moscova - se află cot la cot, cu câte aproximativ un sfert din voturile exprimate în scrutin.

Partidul Kîrgîzstan (proprezidenţial) ar urma să rămână în Parlament, cu aproape 9% din voturile exprimate. Alte două formaţiuni, una naţionalistă, iar cealaltă înfiinţată de către un fost premier ar urma, de asemenea, să depăşească pragul de 7%.

FRICĂ DE JAFURI

Ciocnirile au continuat în noaptea de luni spre maţi pe străzile din jurul Pieţei Ala-Too din Bişkek, în care s-au adunat anterior manifestanţii, potrivit unei corespondente AFP.

Mulţi martori declară că magazine din centrul oraşului şi-au retras produsele din vitrine de frica unor eventuale jafuri.

Cel puţin 5.000 de persoane s-au adunat luni după-amiaza în Piaţa Ala-Too, în apropierea sediului preşedinţiei, scandând sloganuri împotriva puterii.

"Jeenbekov, afară! Matraïmov, afară!”, a scandat mulţimea, adresându-se preşedintelui Sooronbay Jeenbekov şi unui fost oficial de rang înalt acuzat de corupţie.

Piaţa Ala-Too a fost punctul de plecare a două revoluţii, în 2005 şi 2010, care au răsturnat succesiv de la putere doi preşedinţi autoritarişti.

Un cântăreţ popular în ţară, Mirbek Atabekov, i-a acuzat pe ”poliţişti că pun banul mai presus de orice” şi a îndemnat mulţimea să nu răspundă proocărilor.

Kîrgîzstanul, înconjurat de regimuri autoritariste, o ţară săracă şi muntoasă, face o figură de excepţie democratică în Asia Centrală, în pofida faptului că tranziţiile politice au fost mereu agitate.