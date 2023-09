Marcel Ciolacu a dezvăluit ce l-a întrebat Ursula von der Leyen la Bruxelles - Ce spune premierul despre TVA / Video

Marcel Ciolacu a dezvăluiti ce l-a întrebat Ursula von der Leyen la Bruxelles - Ce spune premierul despre TVA

Premierul Marcel Ciolacu a vorbit, luni seara, la Antena 3, deplasarea la Bruxelles și discuția pe care a avut-o cu Ursula von Der Leyen.

"Un singur lucru m-a întrebat președinta Comisiei Europene, Ursula von Der Leyen.

Marcel, ce venituri din PIB are România?

Cele mai mici din UE, respectiv 27%, i-am răspuns. I-am spus că nu cresc TVA la alimente și medicamente pentru că asta aduce austeritate.

În 2010 am prăbușit consumul. Atunci am distrus puterea de cumpărare a românilor. O creștere a TVA îți aduce un punct în plus la inflația. O să menținem TVA-ul cu o singură cifră", a spus Marcel Ciolacu.