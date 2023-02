Marcel Ciolacu, despre reducerea CAS: 'Total de acord, dar să înceapă și impozitarea capitalului'

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, la Parlament că impozitarea muncii trebuie să scadă, dar trebuie găsită sursa de finanțare în momentul în care reduci o taxă.

Întrebat dacă este de acord cu reducerea CAS, una din propunerile liberale, Ciolacu a răspuns:

„Și cu ce venim (în loc)? Noi am propus o taxa de solidaritate. Cand vii sa scoti o taxa trebuie sa vezi de unde vii sa inlocuiesti (veniturile pe care le pierzi la buget). Eu sunt total de acord ca impozitarea muncii trebuie sa scada in Romania, nu putem ramane in continuare cu 45%, categoric! Dar sunt si total de acord ca impozitarea capitalului trebuie sa inceapa si in Romania. Deci aici e echilibrul. Daca vrem sa fim pompieri sa venim peste noapte cu propuneri, ii anunt (pe cei din PNL) ca nu suntem in alegeri”.