Marcel Ciolacu, mesaj pentru tineri: Vă aflați în clădirea balaurilor! Fiul meu a aflat de la mine că sunt premier/ Video

Premierul Marcel Ciolacu le-a transmis studenților veniți la programul de internship al Guvernului că se află ”în clădirea balaurilor” pentru că la Palatul Victoria se iau toate deciziile majore. Ciolacu le-a provestit că fiul său a aflat de la el că a devenit prim-ministrul României, asta pentru că tinerii au o agendă complet diferită față de cei mai în vârstă.

”După cum am fost prezentat sunt premierul vremelnic al României, chiar de puțin timp în funcție. Am un fiu de vârsta dumneavoastră, care a aflat de la mine că am fost votat premier. Este evidentă o agendă diferită între dumneavoastră și cei care mine, oameni trecuți de 50 de ani.

Vă aflați în clădirea balaurilor. Aici sunt toți balaurii și aici se iau deciziile care ne influențează la toți viețile. Aici se iau deciziile și veți vedea cum se iau decizii în contextul unui război la granițe.

Veți descoperi lucruri care funcționează perfect în acest Guvern, dar veți descoperi și lucruri care nu funcționează. Acolo mi-aș dori să intervenți voi, tinerii, pentru că sunteți promotorii schimbării.

Sunt ferm convins că voi avea multe de învățat de la dumneavoastră. ”, a spus Ciolacu.