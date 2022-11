Marcel Ciolacu: 'Nu ai voie să mărești pensiile diferențiat. Eu și premierul gândim la fel' (video)

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, la România TV, că pensiile nu pot crește diferențiat, astfel că punctul de pensie va crește pentru toată lumea cu același procent, urmând ca pensiile mici să primească un ajutor suplimentar.

„O sa venim cu un pachet social, economic, foarte clar pe anul viitor. Noi nu vorbim numai de pensii, vom hotari un salariu minim de 3.000 de lei. Am ajuns de acord ca anvelopa pentru pensii este de 15 miliarde de lei. Din acestia, o suma pe care o sa o convenim in coalitie va merge pe marirea punctului de pensie, pentru ca nu ai voie sa maresti diferentiat, si o suma care va veni one-off pt cei cu venituri mici astfel incat aceste decalaje, pana va veni legea pensiilor, sa incercam sa le echilibram. In acest moment am socotelile mele, astept sa le vad pe ale premierului si pe cele ale dlui Kelemen Hunor si sa stabilim aceste praguri, ce sume si cu ce frecvente vom acorda. Dupa declaratia premierului este evident ca gandim la fel in ceea ce priveste distributia acestei anvelope. Nu este in acest moment o decizie finala, va fi foarte curand.”