Marcel Ciolacu s-a enervat pe laudele PNL legate de intrarea Schengen: E drum lung!

Premierul Marcel Ciolacu spune că intrarea în Schengen e atributul acestui guvern și că nu e cazul ca toată coaliția să se laude cu această reușită. Ciolacu s-a plâns că atunci când există un eșec politicienii pasează vina, însă când apare un succes toți și-l asumă.

E cale lungă ca toți să se laude, spune Ciolacu

Vedem costurile funcțiilor în acest moment. Să nu fim ipocriți. Că de aia faci politică, să guvernezi, să vii cu politici publice. Sunt momente când trebuie o relaxare social - democrată, sunt momente când e nevoie să crești taxe. Când am ajuns la guvernare România era după mai multe crize, când am reușit să aducem România în echilibru, am reușit în coaliție. Nu poți să aduci stabilitate în nicio țară dacă nu ai stabilitate politică. Am și eu gusturi amare, cum are și Mihai Tudose. Victoria are mulți părinți, înfrângerea e orfană. Una din marile realizări e că am reușit această intrare în spațiul Shchengen, dar până la a se lăuda toată lumea cu realizarea asta e drum lun!