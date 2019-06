Marcel Ciolacu: Un congres al PSD atât de rapid nu este oportun

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, la finalul Comitetului Executiv Naţional al PSD, că a susţinut în cadrul şedinţei că organizarea atât de rapidă a unui congres nu este oportună.

"Eu unul am considerat în Comitetul Executiv că un congres atât de rapid nu este oportun. Prioritatea mea este, totuşi, moţiunea. Şi a rămas în continuare, fără doar şi poate. (...) Părerea mea e că trebuia o analiză mai aprofundată şi asupra trecutului. Să ne facem nişte planuri pentru viitor. Am înţeles că proiectul politic va fi coordonat de domnul Marian Oprişan. Vedem cum stăm la congres. (...) Este foarte multă lume care îşi doreşte o stabilitate. Asta este... Vom face congres", a declarat el.Ciolacu a subliniat că, din punct de vedere "matematic", moţiunea nu are şanse de reuşită. Totodată, a infirmat informaţia apărută în presă conform căreia o parte dintre parlamentarii PSD vor susţine moţiunea."Eu am vorbit ieri şi nu...", a spus el.Pe de altă parte, ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu , a declarat că susţine organizarea unui congres al partidului cât mai curând."Trebuie să facem o mulţime de lucruri şi eu cred că trebuie să comunicăm şi cu colegii din teritoriu. Şi la congres, prin reprezentanţi, putem să facem acest lucru. Şi e foarte bine", a adăugat ea.