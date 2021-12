Marea legendă Pele își va petrece Crăciunul acasă după ce a fost externat dintr-un spital din Sao Paulo

- Fostul mare fotbalist brazilian Pele a fost externat, joi, dintr-un spital din Sao Paulo, unde fusese internat în urmă cu două săptămâni pentru chimioterapie, a anunţat unitatea sanitară, citată de agenţiile internaţionale de presă.

''Surâsul din fotografie spune totul. Cum am promis, voi petrece Crăciunul în familie'', a confirmat Pele, ulterior, pe Instagram, sub o fotografie în care zâmbeşte. ''Am revenit acasă. Vă mulţumesc pentru toate mesajele de afecţiune'', a mai transmis Pele.

În vârstă de 81 de ani, Edson Arantes do Nascimento ''este într-o stare stabilă şi va continua tratamentul pentru tumoarea la colon identificată în septembrie'', a precizat Spitalul ''Albert Einstein'' într-un comunicat, fără a preciza data externării triplului campion mondial (1958, 1962, 1970).

Pele anunţase pe 9 decembrie că va fi internat în spital pentru a efectua o ''ultimă şedinţă de chimioterapie'' din 2021. Legendarul fotbalist şi familia sa au anunţat o durată de spitalizare de ''câteva zile'', însă au trecut două săptămâni, puţine informaţii despre starea de sănătate a lui Pele fiind oferite.

Pele a fost internat în acest spital timp de o lună în august şi septembrie, fiindu-i extirpată pe 4 septembrie o tumoare la colon identificată în timpul unui examen de rutină.

De atunci, Pele a publicat mai multe mesaje în social media asigurând că starea sa de sănătate se îmbunătăţeşte.

Pele este în continuare golgheterul all-time al naţionalei Braziliei, cu 77 de goluri în 92 de apariţii, marcând pentru Selecao la patru ediţii ale Cupei Mondiale, informează Agerpres.