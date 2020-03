Marian Petrache le trage frâna oamenilor politici: Lumea se schimbă! S-a terminat cu merge și așa!

Președintele CJ Ilfov, Marian Petrache, susține că această criză a coronavirusului va schimba percepția populației asupra autorităților și asupra modului în care se raportează la oamenii politici. În opinia lui Petrache, după această criză, în România nu va mai funcționa sloganul ”merge și așa”.

”Cum este viața asta!

Atunci când ne este greu, începem să bâjbâim. Ne uitam după oamenii care au recunoaștere și-ar putea sa ne salveze.

De ce nu ne uităm spre ei in permanență ?

Azi, poate mai mult ca oricând, ne dam seama ce bine este sa ai pe cei pricepuți lângă tine. Ne uitam după ei.Îi căutam și-i vrem lângă noi.

Toată lumea este concentrată pe fenomenul coronavirus și pe modul in care poate fi soluționat. Și nu mai merge cu experiemente. Ca primarul ăla care alaltăieri spăla parcurile, iar ieri le închidea.

Este clar ca lumea va fi altfel după aceasta pandemie cu coronavirus. Și că trăim istorie. Lumea se schimbă sub ochii noștri și trece din provocare, în provocare. Repede și radical. Își închipuia cineva că ni se schimbă viața de pe o zi pe alta? Se fac tot felul de scenarii, dar nimeni nu poate STII cu exactitate cum va fi lumea de mâine. Dar un lucru este cert. Avem nevoie să lucrăm cu ce ȘTIM. Și de asta, dacă vrem să ne salvăm va trebui sa ne alegem lideri pricepuți. Tot timpul. Nu doar să-i chemăm în momente grele.

Acum chiar s-a încheiat cu merge și asa. Că dacă merge și așa, merge pe pielea noastră.

PS –Din fericire, la CJ Ilfov am știut să ma înconjor de oameni capabili ! Le mulțumesc tuturor pentru implicare.”, scrie Marian Petrache.