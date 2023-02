Marina americană a intrat în posesia resturilor balonului chinezesc

Marina americană a publicat marţi fotografii cu resturile presupusului balon de spionaj al Chinei, care a fost doborât sâmbătă de forţele SUA cu o rachetă, după ce a stârnit polemici în Statele Unite şi a tensionat relaţia cu China în aşa măsură, încât Beijingul a refuzat un apel telefonic din partea şefului Pentagonului, relatează BBC, citat de news.ro.

Comandamentul Forţelor Flotei SUA a postat pe reţelele sociale mai multe fotografii în care se văd resturi mari ale balonului care sunt tractate cu o barcă.

Armata americană a desfăşurat vehicule subacvatice fără pilot, ca parte a efortului de căutare. Marinarii care au recuperat duminică resturile din Atlantic făceau parte din echipa specializată în explozibili a Marinei americane.

Balonul a fost recuperat în largul coastei din Myrtle Beach, Carolina de Sud, la o zi după ce fusese doborât de un avion de vânătoare. Marina a precizat că resturile erau răspândite pe 11 km în Oceanul Atlantic, iar două nave militare - inclusiv una cu o macara grea pentru recuperare - au fost trimise în zonă. Oficialii americani au spus că balonul avea o înălţime de aproximativ 60 de metri şi o încărcătură utilă de dimensiuni comparabile cu cele ale avioanelor de linie regionale, cântărind sute - sau potenţial mii - de kilograme.

Cu toate acestea, fotografiile arată că grămezile de material recuperat din balon puteau fi trase la bord cu mâna.

Dispozitivul va fi acum examinat pentru a se vedea dacă era într-adevăr un echipament de spionaj.

China a insistat în repetate rânduri că "dirijabilul" era destinat uzului civil, fiind un balon meteorologic, şi că a intrat în SUA accidental, în urma unui caz de forţă majoră.

Lloyd Austin, refuzat de Beijing

Marţi, oficiali americani au dezvăluit că Pentagonul a încercat să organizeze o convorbire telefonică între secretarul apărării Lloyd Austin şi omologul său chinez, Wei Fenghe, după ce balonul a fost doborât, dar a fost refuzat de China.

"Liniile dintre armatele noastre sunt deosebit de importante în momente ca acesta. Din păcate, RPC a refuzat cererea noastră", a declarat generalul de brigadă Patrick Ryder, purtător de cuvânt al Pentagonului, confirmând deteriorarea relaţiei bilaterale.

Descoperirea balonului a declanşat o criză diplomatică, secretarul de stat american Antony Blinken anulând imediat o vizită programată pentru weekend în China - prima întâlnire la un asemenea nivel între SUA şi China din ultimii ani - din cauza "actului iresponsabil" al Beijingului.

Experţii spun că resturile balonului ar putea oferi SUA informaţii valoroase despre tehnologia şi tehnicile chineze de supraveghere aeriană, permiţându-le să înţeleagă mai bine de ce era capabil balonul şi cum transmitea informaţiile.

Cu toate acestea, eforturile de recuperare a echipamentului balonului au fost complicate de necesitatea de a se asigura că personalul american este ferit de materiale potenţial periculoase, cum ar fi explozibilii sau componentele bateriei.

Oficialii americani din domeniul apărării au anunţat pentru prima dată joi că urmăresc obiectul ciudat şi au aşteptat până când acesta s-a aflat în siguranţă, deasupra apei, înainte de a-l doborî. Între timp el a traversat practic teritoriul american. Imaginile difuzate de televiziunile americane au arătat balonul căzând în mare după o mică explozie.

Vineri, Pentagonul a declarat că un al doilea balon spion chinezesc a fost reperat - de data aceasta deasupra Americii Latine, fiind observat în spaţiul aerian din Costa Rica şi Venezuela. Forţele aeriene columbiene au declarat apoi că un obiect neidentificat - despre care se crede că era un balon - a fost detectat la 3 februarie în spaţiul aerian al ţării, la peste 55.000 de metri altitudine. Columbia a urmărit obiectul până când a părăsit spaţiul aerian, adăugând că acesta nu a reprezentat o ameninţare la adresa securităţii naţionale.

????ATLANTIC OCEAN - @USNavy Sailors assigned to Explosive Ordnance Disposal Group 2 recover a high-altitude surveillance balloon off the coast of Myrtle Beach, South Carolina, Feb. 5, 2023. pic.twitter.com/QwjSFQEw1b