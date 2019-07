Marius Pașcan mustră Guvernul României: De ce nu accesăm bani europeni pentru autostrăzi?

Deputatul PMP Marius Pașcan mustră Guvernul Dăncilă pentru că nu accesează fonduri europene pentru construcția de autostrăzi.

"De ce nu accesați banii europeni pentru autostrăzi?!

La Congresul PSD, din 29 iunie a.c., premierul României, Viorica Vasilica Dăncilă, nou aleasă președinte al PSD, a declarat următoarele: „În calitate de prim-ministru, mă angajez în fața dumneavoastră că vom face o autostradă cap coadă. Am demarat deja analiza pentru a vedea exact care este proiectul cel mai bine pliat pe așteptările românilor. Noi suntem pregătiți să finanțăm acest proiect de la bugetul de stat. Nu voi mai tolera niciun fel de întârziere, nici din partea autorităților, nici din partea constructorilor...”.

Este lăudabil, doamnă prim-ministru, faptul că, în sfârșit, vă preocupă un important proiect de infrastructură, respectiv realizarea unei autostrăzi. Să știți însă că toate autostrăzile cuprinse în Master Planul General de Transport al României sunt „pliate” pe așteptările ajunse la exasperare ale românilor! De altfel, chiar ministrul interimar al Transporturilor, Rovana Plumb, anunța bombastic și fantastic la începutul acestui an, la dezbaterile din comisiile de specialitate reunite ale Parlamentului, că în acest an vor putea fi dați în trafic 180 de kilometri de autostrăzi. Am trecut de jumătatea anului curent și încă nu s-a întâmplat nimic deosebit în această privință!

Mă întreb însă și vă întreb de ce este necesară finanțarea unui astfel de proiect de la bugetul de stat, când chiar fostul comisar european pentru politică regională, Corina Crețu, declara că „Romania a pierdut între 1,8 si 2 miliarde de euro din fondurile totale alocate, în valoare de 19,5 miliarde de euro, într-un domeniu sensibil pentru țara noastră, cel al infrastructurii de transport.” Mai mult, comisarul european a susținut că avem bani la Bruxelles pentru proiecte de infrastructură, însă nu au fost depuse proiecte. Chiar pentru Autostrada „Unirii” Târgu Mureș – Iași, pentru care am inițiat și a fost adoptată de Parlament o lege, comisarul a arătat că acest obiectiv reprezintă o prioritate a Comisiei Europene, fiind imperativ necesare proiectele de infrastructură care conectează Europa, mai ales România și Republica Moldova, de Europa centrală și de est. Mai precis, ar exista și bani pentru studii de fezabilitate dar nu s-a depus niciun proiect și nicio solicitare în acest sens. Paradoxal, am văzut că Guvernul vrea să facă această autostradă prin Parteneriat Public-Privat sau din alocări de la bugetul de stat... De ce oare?!

Pentru a-și acoperi deficitul bugetar, România s-a împrumutat masiv în acest an, practic în fiecare oră guvernul i-a îndatorat pe români cu circa 4,7 milioane de lei. Vă întreb, consternat, doamnă prim-ministru și președinte al PSD, de ce nu puneți accent și nu prioritizați promovarea proiectelor pentru dezvoltarea infrastructurii de transport a țării noastre din bani europeni, prin fondurile în bună măsură nerambursabile?! Care este explicația oficială pentru acest dezinteres, rea-credință sau nepricepere și neputință? De ce se insistă alternativ pe realizarea unor autostrăzi prin Parteneriat Public-Privat, când o astfel de investiție va trebui ulterior rambursată profitabil către investitorul privat, din buzunarul fiecărui român? Vă întreb, totodată, unde sunt autostrăzile și drumurile expres, spitalele regionale, școlile noi și grădinițele, bunăstarea și prosperitatea pe care le-ați promis românilor, în urmă cu trei ani, când ați preluat guvernarea României?!

Cât îi va mai minți „pesedeul” cu nerușinare pe români?!", scrie Marius Pașcan pe Facebook.