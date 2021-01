Marius Șumudică a plecat de la Gaziantep: 'Sunt uşurat!'

Antrenorul Marius Şumudică a declarat, duminică, după ce i-a fost reziliat contractul cu Gaziantep, că se simte uşurat după plecarea de la clubul turc.

"Am reziliat contractul de comun acord. Sunt nişte lucruri pe care nu pot să le vorbesc acum, până nu închei tot ceea ce am de încheiat cu ei financiar, nu pot să vorbesc. Mâine voi încheia tot ceea ce este financiar şi mă voi întoarce în ţară", a declarat Şumudică, la Digi Sport. Întrebat dacă este mai degrabă dezamăgit sau uşurat, Şumudică a răspuns: "Uşurat!"

Clubul Gaziantep a anunţat, duminică, despărţirea de antrenorul Marius Şumudică, informează site-ul oficial al grupării turce.

"Ne-am despărţit de comun acord de tehnicianul Marius Şumudică, care a fost antrenor la Gaziantep FK de aproximativ un sezon şi jumătate. Le mulţumim domnului Şumudică şi întregii sale echipe pentru contribuţia pe care şi-au adus-o în perioada în care au fost în funcţie şi le urăm succes în carieră", se arată pe site-ul gaziantepfk.org.

Şumudică era antrenorul echipei din Gaziantep din vara anului 2019 şi mai avea contract până în mai. Formaţia ocupă locul 4 în clasament, cu 31 de puncte din 17 meciuri, la trei puncte de liderul Beşiktaş (16 jocuri).

Gaziantep a avut o serie de multe meciuri fără înfrângere, oprită, sâmbătă, în deplasare, de Sivasspor, scor 2-1.

În ciuda rezultatelor bune obţinute, plecarea antrenorului român s-a făcut după un scandal izbucnit între el şi preşedintele clubului, cu privire la prelungirea contractului.

Marius Şumudică a acuzat conducerea clubului că a vrut să îi scadă salariul, deşi rezultatele echipei au fost bune. În schimb, conducerea grupării l-a acuzat pe antrenorul român că are pretenţii financiare prea mari şi a precizat că i-a propus tehnicianului un nou contract cu salariul mărit în măsura posibilităţilor.

Clubul Gaziantep FK a anunţat, sâmbătă, pe site-ul oficial, că i-a propus lui Marius Şumudică un nou contract cu salariul mărit în măsura posibilităţilor, în timp ce Şumudică a spus că, de fapt, i s-a oferit un salariu mai mic.

Gaziantep FK a precizat că discuţii cu privire la contractul lui Şumudică au avut loc vineri, la Sivas, unde echipa s-a deplasat pentru meciul de campionat cu Sivasspor. “La finalul discuţiilor, în ceea ce priveşte contractul antrenorului nostru Marius Şumudică, care expiră la 30 mai 2021, s-a propus un nou acord, ţinându-se cont de condiţiile de pandemie, cu salariul mărit într-o anumită măsură, în conformitate cu bugetul clubului nostru. Board-ul clubului a reiterat faptul că vrea să colaboreze cu antrenorul Marius Şumudică şi în perioada următoare şi aşteaptă răspunsul antrenorului nostru la această ofertă", se arăta pe site-ul clubului din Gaziantep.

Potrivit haberturk.com, Marius Şumudică a reacţionat după meciul cu Sivasspor, scor 1-2, spunând că de fapt conducerea clubului ar fi vrut ca salariul său să fie micşorat.

“Se vorbesc multe despre mine în social media. Se spune că alerg după bani. Aş vrea ca Turcia să ştie că nu este adevărat. Dacă eram ahtiat după bani în acest moment aş fi fost antrenorul altei echipe. S-a spus că clubul mi-a propus un nou contract, cu un salariu mai bun, dar nu este adevărat. Am avut o şedinţă cu preşedintele, ieri. A vrut micşorarea salariului meu cu 10 la sută. Nu pot accepta asta. Le-am dat din propriul buzunar prime în valoare de 80.000 de euro jucătorilor. Am dat banii cu plăcere. Preşedintele a zis: . Este greu să continuăm astfel. Nu le-am dat un răspuns. Apoi au venit la mine şi mi-au propus 80.000 de euro în plus, iar aceşti 80.000 de euro să îi împart la opt oameni. Salariul meu este de 600.000 de euro. Nu înţeleg cum i se poate face o astfel de propunere unui antrenor care a obţinut succese. Iubesc această ţară şi vreau că continui în Turcia. Voi rămâne până la sfârşitul sezonului. Este dificil să lucrez cu oameni care nu mă respectă. Se vede ce am făcut eu aici. Retrogradează echipa de vor ca salariul să îmi scadă cu 10 la sută? Asta este răsplata pentru ce am făcut? Dacă dumneavoastră v-ar veni o propunere de micşorare a salariului aţi accepta. Eu privesc această propunere ca o jignire. Sunt aici până la sfârşitul sezonului, apoi un ştiu ce va fi. Am respins oferta din Arabia Saudită. O să-mi sun soţia şi o să-i cer să trimită bani. O să ajut clubul”, a afirmat tehnicianul.

Preşedintele Gaziantep FK, Mehmet Buyukekşi, a reacţionat la rândul său după declaraţiile lui Şumudică: “În fiecare săptămână, după fiecare meci, el vrea contract. Este posibil aşa ceva? Nu am cerut micşorarea salariului lui Şumudică. Antrenorul nostru ne costă 1,2 milioane de euro, dar el vrea de la noi 1,6 milioane de euro. Care antrenor din Turcia ia atât de mulţi bani? Inclusiv Fatih Terim, care a câştigat Cupa UEFA. Este posibil aşa ceva? Apoi iese la televizor şi spune: De fapt Turcia să ştie aceste lucruri. Îşi asumă toate reuşitele. Este posibil aşa ceva?”, a spus Buyukekşi, potrivit haberturk.com.