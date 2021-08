Mark Zuckerberg încearcă să-și creeze propriul metavers care ar duce la o centralizare din ce în ce mai mare, la un viitor distopic

Dacă Facebook s-ar întâmpla să fie o ființă umană, unde ar fi el / ea / ei în prezent? Cel mai probabil în închisoare ... de foarte mult timp. Păcatele companiei sunt prea numeroase pentru a fi enumerate. Dar Facebook nu este uman; este o companie și una foarte profitabilă. De fapt, este acum una dintre cele mai profitabile companii din lume. Capitalizarea de piață a Facebook a depășit recent marca de 1 trilion de dolari.

Când ne gândim la Facebook - mai precis, Facebook Inc. - avem tendința să ne gândim la o platformă de socializare care este oarecum datată. Cu toate acestea, este important să ne amintim că această hidra cu mai multe capete este un conglomerat care deține 78 de companii diferite, inclusiv WhatsApp și Instagram. Cu alte cuvinte, Facebook este mult mai mult decât videoclipuri cu pisici și teorii ale conspirației. Condus de Mark Zuckerberg, un campion al cărnii afumate, Facebook Inc.este o mașină bine unsă. Puterea sa este incontestabilă, iar această putere crește. După cum a remarcat recent revista Fortune :

„Se pare că Facebook nu poate fi rănit - nu de către cumpărătorii majori de anunțuri care îi boicotează serviciile, nu de investigații de stat și federale și nici măcar de o pandemie.”

Este posibil ca pandemia COVID-19 să fi adus lumea în genunchi, dar Mark Zuckerberg, CEO-ul Facebook, nu a simțit efectele. Anul trecut, el a avut o mică valoare netă de 82 miliarde dolari; astăzi, este peste 130 de miliarde de dolari. Acum, cu încercarea lui Zuckerberg de a-și crea propriul metavers, așteptați-vă că valoarea și puterea lui vor crește substanțial.

Metaversul

Înainte de a discuta metaversul, este important să puneți o întrebare importantă: ce naiba este metaversul, oricum? O combinație a cuvintelor „meta”, care înseamnă dincolo și „univers”, metaversul combină elemente ale lumii fizice și le îmbină cu spații virtuale. Scriitorul și autorul american Neal Stephenson a inventat termenul în 1992. Două decenii mai târziu, nefiind mai limitat la tărâmurile SF-ului, metaversul este aproape de noi.

În această nouă lume curajoasă, liniile dintre realitatea fizică și domeniile digitale vor deveni din ce în ce mai neclare. Jetoanele nefungibile ( NFT ) și criptomonedele fac deja parte din experiența metaversală, dar în viitor, în metaversul real, vor fi combinate cu dvs., utilizatorul. Cu toate că în prezent , în direct, de a comunica și de magazin de pe internet, odată ce Metaverse vine în existență, noi foarte bine trăim viața noastră în internet. Elon Musk vrea să ne transporte pe Marte, dar Zuckerberg vrea să ne transporte și să ne plaseze pe internet. Literalmente.

Într-un interviu recent acordat The Verge, Zuckerberg a descris metaversul ca pe un „internet întruchipat, unde în loc să vizualizați doar conținut - vă aflați în el”. Vom fi chiriași în casa în continuă expansiune a lui Zuckerberg. Chiria va fi plătită sub formă de date. Acesta nu este un gând reconfortant. După cum a remarcat Toby Tremayne de la Wired , firmele Big Tech precum Facebook au „devenit grădini cu ziduri din ce în ce mai centralizate și controlate de interesele corporative”. Facebook deja „deține WhatsApp, Instagram și Oculus”, ceea ce le oferă „proprietatea prietenilor noștri, comportamentul nostru, mersul nostru, mișcarea ochilor și starea emoțională”. În curând, dacă Zuckerberg are calea lui, Facebook Inc. va avea un control și mai mare asupra vieții noastre. Acest lucru, susțin eu, nu ar trebui să îl consoleze pe nimeni în afară de Zuckerberg.

Pentru a accesa metaversul, vor fi necesare date biometrice. Scanări oculare, înregistrări vocale, pulsuri etc. Toate aceste informații vor fi colectate de Facebook Inc. Ce se va face cu aceste date? Având în vedere că Facebook are un istoric sordid de încălcare a datelor utilizatorilor, aceasta este o întrebare importantă de pus. Ce legi, dacă există, se vor aplica în metavers? Dacă avatarul meu fură un material, cum ar fi opera de artă digitală, de la un alt utilizator, voi fi pedepsit? Ce se întâmplă dacă locuiesc în Canada, dar victima mea locuiește în Cambodgia? Dacă credeți că lumea cripto are problemele sale cu criminalitatea, și da, imaginați-vă problemele cu care ne va prezenta metaversul. Gândiți-vă la Grand Theft Auto amestecat cu scene din viața reală din Haiti sau Africa de Sud. Putem avea încredere în Facebook pentru a controla metaversul? Desigur că nu. Apoi din nou, în cine putem avea încredere pentru a controla necunoscutul? Guvernele lumii? Vă rog.

Corelat: Economia datelor este un coșmar distopic

Pentru această piesă, am contactat-o ​​pe Matthew Ball, un fel de mistic metaversal. Un capitalist de risc, futurist și veteran din Silicon Valley s-a transformat într-unul singur, Ball mi-a spus:

„Însăși premisa metaversului înseamnă că mai multe din viețile noastre vor fi online, mai degrabă decât doar date referitoare la viețile noastre.”

În ceea ce privește economiile noastre, acestea „vor rula practic mai degrabă decât doar să fie mărite digital (adică prin e-mail, comerț electronic etc.)”. Mutarea la metavers, a avertizat Ball, va intensifica „multe riscuri actuale, cum ar fi cele de dezinformare, securitatea datelor, drepturile de date (adică portabilitatea, dreptul de a fi uitat, dezvăluiri), precum și riscurile controlului platformei (de ex. Deținerea Apple de standardele aplicațiilor, distribuția aplicațiilor, facturarea aplicațiilor). ” Ceea ce asistăm la o evoluție digitală de fel. Internetul a schimbat modul în care aducem informații, oferim servicii și experiențe online, dar metaversul - prin ochelari, căști și senzori haptici - va revoluționa ceea ce înseamnă a fi om. În esență, metaversul ne va duce undeva complet necunoscut, scrie cointelegraph.

Opiniile, gândurile și opiniile exprimate aici sunt numai ale autorului și nu reflectă sau reprezintă în mod necesar opiniile și opiniile Cointelegraph.