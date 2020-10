Mărturii ASCOR Bucureşti de la Sf. Dimitrie 2020: 'Am simțit că Sf. Dimitrie m-a învăluit cu o pace deosebită'

Membrii din Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Români (ASCOR) din București au participat la sărbătoarea Sfântului Dimitrie 2020. Ei participat atât ca voluntari, cât şi ca pelerini.

Tinerii din ASCOR Bucureşti au ajutat, alături de voluntarii din Arhiepiscopia Bucureștilor, la pregătirea a peste 20.000 de pachete oferite pelerinilor după închinare, potrivit basilica.ro.

Voluntarii au fost prezenți permanent la Baldachinul Sfinţilor din apropierea Catedralei Patriarhale și au asigurat constant igienizarea materialului de protecţie a raclelor cu sfintele moaşte.

O parte dintre mărturiile voluntarilor ASCOR Bucureşti:

„Orele petrecute lângă raclele cu Sfintele Moaște au fost un dar al Sfinților, așa cum este orice închinare înaintea trupurilor lor purtătoare de Duh Sfânt. Am văzut și bucuria, dar și durerea pe care pelerinii le-au adus înaintea Sfinților având nădejdea mijlocirii lor”. (Andreea Oprea)

„Am decis să fac voluntariat de hramul Sfântului Dimitrie cu mult entuziasm, dar și impulsionat de gândul că puținul sprijin pe care îl pot aduce e posibil să contribuie la efortul organizatorilor de a-i odihni pe pelerinii care stau la rând. Mereu i-am admirat pe cei care cu multa dragoste pentru sfânt reușesc să aștepte în liniște, ore în șir deseori, ca să se închine la racla cu Sfintele Moaște. Astfel, efortul meu ca voluntar a fost chiar o plăcere și mi-a adus multă bucurie”. (Călin Șoș)

„Am simțit că Sfântul Dimitrie m-a învăluit cu o pace deosebită. Nu știu când au trecut cele 3 ore în care am șters raclele din Baldachin în urma pelerinilor care se închinau. Se pare că acolo unde este prezent Harul lui Dumnezeu, timpul devine relativ, se oprește în loc. Am plecat cu o bucurie cerească, greu de transpus în cuvinte”. (Nicoleta Osiceanu)

„Fiind pentru prima dată voluntar la sărbătoarea Sfântului, pot spune că am rămas plăcut surprinsă de buna organizare. Am colaborat alături de oameni dedicați, ne-am rugat împreună și am reușit să ducem la bun sfârșit toate sarcinile. Sperăm ca anul viitor să ni se alăture mai mulți voluntari, iar credincioșii adunați să fie într-un număr cât mai mare”. (Ana-Maria Ivan)

Pe lângă sfârșitul lunii octombrie care este dedicat ocrotitorului asociației, tinerii îl cinstesc pe Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou și în activitatea duhovnicească a serii de rugăciune care are loc în fiecare zi de luni, pe parcursul anului universitar, la Biserica Sfântul Nicolae – Ghica, Paraclis Universitar, citindu-i deseori Acatistul.