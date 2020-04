Mărturii sfâșietoare - Soțul unei asistente care va lucra 14 zile în spital: 'Am avut sentimentul că îmi duc soția la război'

Bolnavii de cancer de la Spitalul din Deva sunt îngrijiți de asistente de la alte secții, după ce personalul de la Oncologie a fost infectat cu COVID-19. Acestea au intrat miercuri în tură și vor sta 14 zile închise în spital. Soțul unei asistente: „Am avut sentimentul că-mi duc soția la război”.

Adina este asistentă medicală la Spitalul din Deva. Până acum a lucrat la Secţia de Psihiatrie. A ieșit din ultima tură făcută la Psihiatrie duminică, la ora 23.00. La puţin timp după ce a părăsit spitalul a aflat că instituţia intră în carantină după ce au fost depistate mai multe cazuri de infecţie cu noul coronavirus.

Două zile a stat Adina acasă împreună cu soţul ei. Miercuri a aflat că asistentele de la Psihiatrie şi cele de la Dermatologie vor merge să îngrijească bolnavii de cancer din spital. Adică, vor lucra în focarul de infecţie, a povestit pentru MEDIAFAX, Dănuţ Terci, soţul Adinei.

Acesta şi-a condus miercuri soţia până la poarta spitalului. Dacă au noroc se vor revedea sănătoşi peste 28 de zile, spune bărbatul.

„Am avut sentimentul că-mi duc soţia la mobilizare, la război. Cu geamantan, cu apă, cu sacoşă... când a intrat pe poarta spitalului am simţit că se rupe ceva între noi. (…) Ea a intrat de ieri în tură (miercuri-n.r.), de la ora 18.00. Şi-a făcut bagajele şi s-a pregătit pentru 14 zile de stat în focar. Practic, ea ar urma să iasă în jurul datei de 13 sau 14 aprilie de acolo, urmând ca apoi să intre în izolare încă 14 zile şi apoi să vină acasă. Practic, după 28 de zile. (...) Am vorbit în urmă cu o oră cu ea la telefon. Au echipament, au combinezoane, au măşti, dar... ştiţi cum este. Riscul este unul permanent pentru că lucrează într-o secţie infectată. Acolo n-a apucat să se facă dezinfecţie şi să vedem ce se va întâmpla mai departe. Cei care decid gestionează lucrurile, sper.”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Dănuţ Terci, soţul Adinei.

Cu sufletul sfâşiat de teama că soţia sa s-ar putea îmbolnăvi, Dănuţ mărturiseşte că şi-ar fi dorit ca Adina să-şi dea demisia. El s-a gândit la asta, dar nu a avut să-i spună şi Adinei. Ea nu ar fi acceptat niciodată, spune bărbatul.

„S-a cerut personal suplimentar pentru a merge pe secţia de oncologie, o secţie foarte afectată de infecţia cu COVID-19, pentru a îngriji pacienţii care au rămas acolo, unii dintre ei în stare gravă, am înţeles. (...) Eu mi-aş fi dorit în adâncul sufletului să-şi dea demisia. Am avut un gând neexprimat, dar nici n-am îndrăznit să i-l spun pentru că Adina este de departe un om cu un simţ al răspunderii foarte ridicat. Plus că, discuţiile pe care le-am avut în casă au fost foarte simple şi elocvente: . Adică, nu poţi să iei o astfel de decizie fără să te gândeşti şi la omul care poate îşi trăieşte ultimele clipe pe patul de spital. Întotdeauna îţi doreşti să-i faci bine pe oameni. Uneori poţi, alteori doar le alini suferinţele. Oricum, trebuie să fii acolo”, a mai spus Dănuţ Terci.

Conform autorităţilor din Hunedoara, în judeţ sunt 16 cadre medicale infectate cu noul coronavirus: 5 medici, 9 asistenţi medicali, o îngrijitoare şi o persoană angajată că personal auxiliar.

Potrivit reprezentanţilor Prefecturii Hunedoara, personalul medical care nu se afla în spital în momentul intrării în carantină a Spitalului Județean de Urgență Deva este chemat acum pentru a asigura permanenţa în secţiile unde nu sunt suficiente cadre medicale.

„În ceea cre priveşte personalul, trebuie spus că personalul aflat în afara spitalului în acest moment poate fi chemat şi este chemat pentru a ajuta secţiile acolo unde este lipsă de personal, inclusiv de la ortopedie, chirurgie generală, neurochirurgie către alte secţii unde este nevoie. De aceea, în această perioadă, au fost chemate cadre medicale din Deva pentru a completa personalul personalul în SJU Deva, la toate secţiile unde se înregistrează deficit de personal. Se poate şi la Oncologie, nu avem o situaţie exactă unde sunt chemaţi medicii sau asistentele, dar se poate şi la Oncologie, dacă acolo este nevoie pentru îngrijirea bolnavilor aflaţi deja internaţi în această secţie“, a declarat, pentru MEDIAFAX, Lucian Morogan, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Hunedoara.

Potrivit acestuia, cadrele medicale cărora li s-au prelevat probe pentru testare se află în izolare în aşteptarea rezultatelor.