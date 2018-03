Mărturii șocante ale lui Tibi Ușeriu, la sfârșitul ultramaratonului de la Cercul Polar pe care l-a câștigat: 'M-a mâncat de VIU' - VIDEO

Tiberiu Uşeriu a reușit o performanță incredibilă după ce a câştigat vineri noapte ultramaratonul de la Cercul Polar pentru a treia oară în viața sa. Cu o ambiţie uluitoare şi o rezistenţă parcă supraomenească, românul a reuşit să ducă la final cursa.

La capătul celor peste şase sute de kilometri, a fost întâmpinat cu aplauze şi în acordurile imnului naţional al României.

Campionul nostru s-a impus încă din prima zi. Aşa că nu e de mirare că la linia de sosire avea un avans de peste 80 kilometri faţă de următorul clasat.

Oboseala se simţea vineri noapte în vocea lui Tiberiu Uşeriu, care, după mai puţin de 173 de ore, a ajuns la finalul ultramaratonului de la Cercul Polar.

Românul în vârstă de 44 de ani, cu o ambiţie greu de imaginat, a reuşit să parcurgă peste şase sute de kilometri şi să iasă învingător pentru a treia oară consecutiv. La scurt timp după terminarea cursei, campionul a vorbit cu cei dragi şi le-a mărturisit cât de greu i-a fost.

“Mă bucur că am terminat-o. E mult, mult mai grea decât a fost înainte. Ultima parte asta de 160 de kilometri a fost numai cu urcări şi coborâri, exact ca prima, după aia aproape 300 de kilometri ice road, ceea ce m-a mâncat, dar aşa per total, mult, mult mai grea decât ce a fost înainte. Dar na, de asta am venit: s-o termin şi mă bucur şi că am terminat-o.”, a declarat Ușeriu, la sfârșitul cursei.

Despre aceleaşi condiţii vitrege povestea Tiberiu şi pe ultima sută de metri, când mai avea aproximativ 60 de kilometri de parcurs.

“Ice road-ul ăla m-a mâncat de viu, a fost foarte naşpa în zilele pe ice road, şi acum am intrat pe partea aialaltă şi mi-a fost un pic mai bine. A trebuit să îmi usuc toate, de la sac de dormit la toate, că…cum am dormit pe ice road de câteva ori, toate mi-au fost îngheţate, ude, haine, n-am mai avut nimic.”, a mai spus ultra-maratonistul, conform Stirileprotv.ro.

Ambiţia de fier şi perseverenţa l-au ajutat să nu renunţe, deşi problemele de sănătate nu au întârziat să apară.

“Dacă aş zice că sunt bine, aş exagera, sunt ok. Am o infecţie la un deget, la ăla care mi-a degerat prima dată, în rest aşa chestii de astea micuţe. Mi se mai vede un pic la câteva degete şi un pic carnea, cum tot le-am bandajat şi tot mi-au pus şi mi-au luat.”, a declarat Ușeriu.