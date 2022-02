Mașina premierului Libiei a fost atacată cu arme de foc la Tripoli (presă) / Video - foto

Maşina premierului libian Abdul Hamid Dbeibeh a fost vizată de tiruri, în noaptea de miercuri spre joi, la Tripoli, potrivit presei locale, care nu precizează dacă şeful Guvernului se afla la bord, relatează AFP. AFP scrie că nu a putut obţine nicio conformare oficială a acestor tiruri.

Vehiculul de îndrepta către domiciliul lui Abdul Hamid Dbeibeh, în capitala libiană, în momentul în care a fost ţinta tirurilor, potrivit presei locale, care nu precizează dacă premierul se afla în maşină. Unele publicaţii evocă o ”tentativă de asasinat”.

Diverse canale de comunicare ale Guvernului şi cabinetul premierului nu menţionează nimic despre aceste tiruri. Un purtător de cuvânt al Guvermului libian, Mohamed Hamouda, nu a răspuns unor multiple solicitări AFP.

Un oficial de rang înalt din cadrul poliţiei, care a cerut protecţia anonimatului, a declarat AFP că serviciile de securitate nu au primit ”nicio semnalare cu privire la tiruri la Tripoli”.

Aceste informaţii intervin înainte ca Parlamentul să se reunească joi, în estul Libiei, şi să aleagă un nou premier în locul lui Abdul Hamid Dbeibeh. Abdul Hamid Dbeibeh a anunţat că va ceda puterea doar unui Guvern care să rezulte din alegeri. Cu câteva ore înainte de relatările presei, premierul s-a dus în Piaţa Martirilor, în centrul Tripoli, unde a făcut o baie de mulţime, în mijlocul a zeci de susţinători, adunţai pe vasta esplanadă.

Libia se află în haos după căderea regimului lui Muammar Gaddafi în 2011.

#Libya- video showing (minimal) damage caused to vehicle of #GNU Prime Minister Abdul Hamid Dbeibeh in reported assassination attempt earlier today in #Tripoli



Only one real bullet hit seemingly, low on the driver-side windshield, other damage seems to be minor scratches pic.twitter.com/RbX9SLYF5A