Mastercard şi Enel X au deschis în Israel un laborator de cercetare şi dezvoltare pentru a promova inovaţii în tehnologia financiară şi securitatea cibernetică

Mastercard şi Enel X au anunţat miercuri că lansează un nou laborator de cercetare în Israel pentru a promova inovaţiile în tehnologia financiară şi securitatea cibernetică destinată ecosistemelor de plăţi şi de energie la nivel global, anunță news.ro.

Laboratorul va obţine o licenţă de trei ani şi aproximativ 3,7 milioane de dolari SUA din fondurile publice pentru a acoperi înfiinţarea laboratorului, costurile operaţionale şi validarea conceptului dezvoltat cu start-up-urile locale.

Noul laborator, lansat în parteneriat cu Guvernul Israelului în urma unei licitaţii desfăşurate de Autoritatea pentru Inovare din Israel, va colabora cu start-up-uri pentru testarea şi dezvoltarea soluţiilor în domeniul fintech şi securităţii cibernetice.

"Laboratorul este înfiinţat în parteneriat cu Guvernul Israelului, în urma unei proceduri concurenţiale de licitaţie lansată de Autoritatea pentru Inovare din Israel (IIA), care are ca scop promovarea inovaţiilor în sectoarele fintech şi cibernetic, prin accelerarea creşterii ecosistemului de start-up-uri din această ţară", se arată în comunicat.

Noul laborator va combina puterea economiei antreprenoriale a Israelului cu sprijinul infrastructurii tehnice, a cunoştinţelor şi a expertizei laboratorului.

"Astăzi, mai mult ca oricând, organizaţiile trebuie să asigure că securitatea este în fruntea tuturor inovaţiilor. Această nouă colaborare ne va permite să obţinem resurse din partea mai multor parteneri - incluzând renumita economie antreprenorială a Israelului - pentru a ajuta la aducerea şi mai rapid pe piaţă a inovaţiilor şi la reducerea ameninţării şi costurilor din ce în ce mai mari ale atacurilor cibernetice”, a declarat Ajay Bhalla, preşedinte Cyber & Intelligence pentru Mastercard.

Noul laborator va fi înfiinţat în sudul oraşului Be’er Sheva, un oraş considerat de guvernul israelian drept capitala cibernetică şi fintech a lumii şi care va cuprinde centre de cercetare şi dezvoltare IT ale multor companii de top de tehnologie la nivel mondial.

"Noul laborator ne oferă oportunitatea unică de a lucra cu start-up-uri israeliene pentru a aduce tehnologii financiare inovatoare la îndemâna milioanelor de clienţi ai noştri din întreaga lume”, a declarat Francesco Venturini, Head of Enel X.

El precizează că cele două companii vor sprijini aceste start-up-uri pentru a dezvolta şi a lansa soluţii de cea mai bună calitate în sectoarele fintech şi securitate cibernetică.

Această extindere este cea mai recentă dintr-o serie de investiţii ale Mastercard în securitate cibernetică, consolidând angajamentul companiei de a sprijini inovaţia şi dezvoltarea talentelor. Laboratorul va veni în completarea sediului actual al Mastercard din Tel Aviv, a programului său global de implicare Start Path, care a câştigat premii, şi cele opt centre tehnologice globale din Arlington, Dublin, New York, Pune, St. Louis, Sydney, Vadodora şi Vancouver.

Laboratorul se bazează pe registrul de colaborare al Mastercard şi Enel în domenii precum cel al produselor de incluziune financiară pentru plăţile ne-bancabile şi portofel digital pentru staţiile de încărcare a vehiculelor electrice.

Enel a deschis primul său Hub de Inovare în Tel Aviv, în 2016, şi de atunci a colaborat cu 35 de start-up-uri locale în domenii precum Internet of Things, securitate cibernetică, mobilitate electrică, stocare de energie şi multe altele. În plus, laboratorul de inovaţie Infralab al Enel, dedicat digitalizării afacerilor din domeniul infrastructurii, găzduieşte astăzi mai mult de şase companii în laborator, precum şi opt start-up-uri suplimentare. Hubul şi Infralab fac parte din reţeaua globală de 10 hub-uri de inovare şi 20 de laboratoare pe care Enel le are în întreaga lume, inclusiv în Brazilia, Chile, Italia, Rusia, Spania şi SUA.

Enel precizează că a derulat proiecte cu aproximativ 300 de start-up-uri din întreaga lume, stimulând inovaţia în toate activităţile sale globale.

Mastercard este o companie globală de tehnologie din industria plăţilor.

Enel X este divizia globală de afaceri a Enel dedicată dezvoltării de produse inovatoare şi soluţii digitale în sectoarele în care energia prezintă cel mai mare potenţial de transformare: oraşe, case, industrii şi mobilitate electrică. Compania este lider global în soluţii de echilibrare a reţelei prin managementul consumului, cu o capacitate de management al consumului de peste 6 GW la nivel mondial şi o capacitate instalată de stocare de 110 MW la nivel mondial, fiind unul dintre operatorii de top în sectorul mobilităţii electrice, cu peste 80.000 de puncte de încărcare a vehiculelor electrice, publice şi private, la nivel global (la 31 decembrie 2019).