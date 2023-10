'Șmecheria' folosită de Hamas pentru a trage pe sfoară armata israeliană în momentul invaziei!

Primele elicoptere israeliene de atac au sosit în modul standby de la o bază din nord, la aproximativ o oră după începerea atacului Hamas, deși escadronul principal de elicoptere Apache era staționat în apropierea Fâșiei Gaza, la baza aeriană Ramon, potrivit ziarului israelian Yedioth Ahronoth.

Piloții israelieni s-au străduit să facă distincția între luptătorii Hamas și civili, instruiți să acorde prioritate încetării imediate a infiltrării militanților Hamas în Israel.

Ritmul inițial al atacurilor împotriva a mii de combatanți Hamas a fost "uluitor", piloții încetinindu-și în cele din urmă atacurile și selectând țintele cu precizie, potrivit informațiilor furnizate de publicația israeliană citată.

Nu alergau pentru a nu atrage atenția

În plus, detaliile au arătat că militanții Hamas practicau în mod deliberat o metodă de indicere în eroare a trupelor israeliene, în special cu piloții de elicoptere și agenții forțelor speciale: cei din Hamas avansau cu prudență în interiorul așezărilor și mergeau la pas, nu alergau, tocmai pentru a părea că sunt israelieni.

Piloții israelieni au decis în cele din urmă să "ignore toate restricțiile" și au început să folosească obuze de artilerie fără aprobarea autorităților superioare. Operațiunile aeriene inițiale din prima zi nu au avut o organizare precisă, mai ales că o mare parte din coordonare și direcționare a fost făcută prin apeluri telefonice sau poze pe WhatsApp, arată sursa citată.

