Meciul dintre Astra și CSU Craiova ar putea să nu mai aibă loc. Secretarul LPF: 'Meciul respectiv nu poate fi programat'

Secretarul general al LPF, Justin Ştefan, a admis faptul că meciul Astra - CSU Craiova, amânat după ce un jucător al giurgiuvenilor a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, ar putea să nu se mai dispute, în condiţiile în care desfăşurarea campionatului, în partea sa superioară, nu poate depăşi data de 3 august, relatează News.ro.

"La acest moment rămânem ataşaţi obiectivului de a juca meciurile rămase de jucat din acest campionat şi vedem după ce se închide ancheta epidemiologică ce decizie vom lua cu privire la acest meci, ce se va întâmpla cu el. Am încercat la UEFA să obţinem o extindere a termenului, din păcate acea extindere nu a fost posibilă, nu am înţeles motivele.

În afară de faptul că nu se doreşte această extindere, nu există alte argumente care să ne fi fost prezentate. Este clar că pe 3 august trebuie să anunţăm echipele participante în ediţia următoare a cupelor europene. Avem şi noi discuţii pe acest scenariu (n.r. - să existe un meci CFR Cluj - CSU Craiova pentru titlu), el la prima vedere nu are acoperire regulamentară şi ca atare este un scenariu puţin probabil. Rămânem ataşaţi obiectivelor asumate cu deţinătorii de drepturi, aceea de a juca toate meciurile rămase de jucat. Dacă am recurge la un asemenea scenriu, am avea probleme inclusiv pe contractul pe care îl avem acum cu firma EAD. Dacă nu se va putea juca Astra - Craiova, scenariul nostru rămâne în picioare, acela de a disputa toate celelalte meciuri, nu ne dorim sub nicio formă să întrerupem în acest moment campionatul. Ca să putem să lucrăm pe alte scenarii, ar trebui să întrerupem play-off-ul. Nu luăm în calcul în acest moment întreruperea play-off-ului", a declarat Ştefan, la Digi Sport.

El a afirmat că meciul Astra Giurgiu - CS Univeristatea Craiova nu poate fi programat înainte de finalizarea anchetei epidemiologice.

"Există un rezultat pozitiv la unul dintre jucătorii celor de la Astra, el a fost astăzi dimineaţă testat la spitalul judeţean din Giurgiu, la acest moment s-a considerat că nu se mai impune o retestare, deoarece medicii de acolo au spus foarte clar că prezintă simptome specifice Covid-19, adică erau aproape siguri de rezultatul testului în momentul în care au făcut investigaţia medicală a jucătorului. Nu am acestă informaţie (n.r. - dacă este spitalizat). Cei de la club au luat legătura cu direcţia de sănătate publică competentă, înţeleg că vor avea o întâlnire în perioada imediat următoare, este clar că începe o anchetă epidemiologică, vedem care este practica în anchetele epidemiologice efectuate în jdueţul Giurgiu. Cât timp avem o anchetă epidemiologică, meciul respectiv nu poate fi programat", a precizat Ştefan.

Mijlocaşul croat al echipei Astra Giurgiu, Ljuban Crepulja, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, astfel că meciul programat miercuri, de la 21.30, în etapa a IX-a a play-off-ului Ligii I, cu CS Universitatea Craiova a fost amânat.