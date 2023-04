Meciul FCSB-Farul: Gheorghe Hagi: Nu am fost noi azi! Nu sunt mulţumit cum a arătat echipa!

Gheorghe Hagi, managerul echipei Farul Constanţa, s-a declarat nemulţumit de prestaţia formaţiei pe care o antrenează în meciul pierdut luni seara, la Bucureşti, cu FCSB, potrivit news.ro

„Nu am fost noi azi! Nu am ştiut să ne facem contraatacul cum îl făceam noi, am avut foarte puţină calitate în jumătatea adversă ca să poţi să dai goluri. Trebuie să ai atacanţi care să ştie să facă lucruri, să facă diferenţa.

Eu nu sunt mulţumit cum a arătat echipa. Poate defensiv a fost bine, dar ofensiv nu am fost noi şi atunci nu poţi să ai pretenţii la nivelul ăsta de meciuri. Am făcut schimbări pentru că trebuia să aducem ceva, fiindcă ofensiv nu a mers cum trebuia.

Cu toate că în prima repriză am avut nişte situaţii!

Dar atacanţii au pierdut mingiile. Echipa cât să mai facă? Nu o dau pe atacanţi, dar ei nu au făcut totul în seara asta. Nu s-au făcut combinaţii, s-a jucat foarte mult individual”, a declarat Gheorghe Hagi.

Echipa FCSB a învins duminică seara, pe teren propriu, formaţia Farul Constanţa, scor 2-1, în ultimul meci al etapei a patra din play-off-ul Superligii.