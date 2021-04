Medic primar: Măsurile luate de Guvern sunt ridicole! Nu putem limita răspândirea virusului/ AUDIO

Fostul manager al Spitalului Județean din Bacău, medicul Mihaela Secară (acum medic primar al Spitalului Municipal „Sfântul Ierarh dr. Luca ” Onești (suport Covid), susține că a analizat fiecare caz de Covid-19 pe care l-a avut în spital, iar marea majoritate a pacienților au mărturisit că au luat virusul de la o persoană foarte apropiată sau membru al familiei. Ea susține că, în acest context, răspândirea virusului nu poate fi oprită, iar măsurile luate de Guvern sunt ridicole și chiar lipsite de sens.

”Primul lucru care m-a interesat și am vrut să aflu, cum se transmite și mai ales cum nu se transmite acest virus. Dacă știi cum se transmite, știi ce trebuie să faci, știi ce măsuri trebuie să iei, știi la ce să te aștepți, știi ce se va întâmpla. Cea mai simplă analogie pe care eu v-o pot da este că acest virus seamănă foarte mult cu virusul gripal. Deci tot ceea ce știți dumneavoastră despre virusul gripal este aproape în totalitate valabil și pentru acest virus. Din acest motiv, toate măsurile pe care le-au gândit guvernanții sunt ridicole, pentru că ele nu s-au luat niciodată când a fost vorba despre virusul gripal și nici nu are rost să le iei.

Am să revin la modul în care se transmite. Acest virus se transmite de la persoanele cele mai apropiate, adică fiecare om cu care am vorbit, am stat de vorbă cu foarte multe persoane, am investigat fiecare caz în parte, să văd de unde au luat virusul și am observat așa: l-am luat de la soț, șoție, mamă, prieteni foarte apropiați etc. Fiecare persoană care s-a îmbolnăvit a luat de o persoană apropiată, care la rândul ei a luat de la o persoană apropiată și tot așa. Foarte multe familii au luat virusul de la copil, care copil avea niște prieteni, care aveau și ei niște prieteni, de care nu se protejau, pentru că nu poți să te protejezi de oamenii apropiați și este anormal să te protejezi de oamenii dragi, alături de care vrei să petreci timp. Acest virus se va transmite în continuare și va intra în contact cu fiecare dintre noi și va intra până la capăt, dar asta nu este o problemă pentru că 99% dintre oameni se vindecă, 92% din persoane nu au aproape nimic sau au forme asemănătoare cu gripa. Asta se întâmplă și la gripă!

Prin urmare, nu putem opri răspândirea acestui virus și nu este așa de grav cum ni se tot spune. Noi, la spital, vedem care sunt cazurile, cum sunt oamenii, avem și niște cazuri mai serioase, ne ocupăm de ele și mulți dintre ei trec peste boală foarte rapid. O rată foarte mică de persoane au o problemă deosebită, dar sunt persoane care deja au niște boli sau care sunt la o vârstă mai înaintată, dar asta este valabil pentru orice boală. În multe alte patologii de boli avem pierderi mari și, noi, medicii o știm! Nu înțeleg de ce este nevoie să distrugem economia, educație, viața tuturor, legătura noastră cu Biserica și toate relațiile noastre pentru boli care au existat dintotdeauna. Au existat și vor exista, dar nu făcea nimeni caz de ele, nu venea nimeni să le privească ca pe o tragedie”, a explicat Dr. Oana Mihaela Secară, medic primar al Spitalului Municipal „Sfântul Ierarh dr. Luca ” Onești (suport Covid)