Medicii români sunt epuizați

Medicii români sunt afectați de epuizare profesională [„burnout” în engleză - n.trad.], 36% fiind într-o stare gravă sau foarte gravă de epuizare, iar categoriile cele mai afectate sunt femeile și tinerii, în vreme ce 58% din medici spun că sunt epuizați fizic, arată cel mai amplu sondaj realizat de Colegiul Medicilor din România.

Specializările medicale cele mai predispuse la epuizare sunt medicii de la serviciul de ambulanță, oncologii, hemato-oncologii, pediatrii și chirurgii. Lipsa resurselor, relațiile dificile cu pacienți și colegi, birocrația excesivă și absența recunoașterii sociale sunt de asemenea factori care contribuie la epuizarea medicilor.

„Sindromul epuizării e o problemă destul de larg răspândită în medicina din România. Volumul de muncă foarte ridicat, sarcinile numeroase, presiunea timpului, încărcătura emoțională și deciziile dificile care trebuie luate imediat”, a declarat președintele Colegiului Daniel Coriu, precizând că epuizarea are consecințe directe asupra tratării pacienților.

O altă problemă o constituie numărul redus al medicilor din țară: 55.622, adică 2,9 la mia de locuitori, în vreme ce media UE e de 3-3,5.

Problematică e și distribuția medicilor, aceștia fiind concentrați în zonele universitare.

București are șapte medici per mia de locuitori, în vreme ce Dolj, Timiş, Cluj și Iași au 4-6 medici per mia de locuitori. Însă 24 de județe au doar 1-2 medici per mie, iar două județe - Ilfov și Călăraşi - au mai puțin de un medic per mia de locuitori.

În plus, cum cei mai mulți medici sunt femei (70%) și tineri (68% au 28-55 de ani), o majoritate a lor prezintă un risc accentuat de epuizare. Dintre medicii tineri chestionați 47% au spus că sunt epuizați în măsură mare sau foarte mare.

Risc de exod al creierelor

Coriu e îngrijorat și de medicii care vor să lucreze în străinătate, dat fiind că 31,5% din bărbați și 25,9% [din femei, cel mai probabil - n.trad.] intenționează să părăsească România.

Riscul de exod al creierelor pare a fi cel mai ridicat în cazul medicilor tineri, 57,5% din cei sub 35 de ani afirmând că vor să-și părăsească postul.

Salariile nu mai reprezintă acum o problemă, dar în special medicii sub 35 de ani sunt nemulțumiți de condițiile de muncă și infrastructura medicală precară. Medicii tineri și-ar mai dori de asemenea cursuri de perfecționare și condiții pentru a face cercetare, lucruri pe care le consideră imposibile în România.

În același timp, medicii de 36-49 de ani mai iau în calcul și ce perspective au copiii lor în România.

Conform sondajului, tendința de emigrare se disipează odată cu creșterea în vârstă.

Sondajul a fost realizat în 12 februarie-5 martie. 8.121 de medici de pe tot cuprinsul țării au răspuns online la sondaj.