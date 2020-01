Meleșcanu nu demisionează de la șefia Senatului: 'După publicarea în Monitorul Oficial, vom face demersuri'

Președintele Senatului Teodor Meleșcanu nu demisionează din fruntea instituției până la publicarea în Monitorul Oficial a deciziei CCR prin care s-a stabilit că acesta a fost numit ilegal în funcție.

„Pana la publicarea in Monitorul Oficial, eu imi asum in continuare prerogativele pe care le am. Dupa publicarea in MO, vom face demersurile pentru solutionarea acestui caz. (...) Eu îmi doresc un singur lucru: din orice poziție aș avea, îmi doresc să contribui cât mai mult la buna activitate a Senatului, într-o perioadă politică frământată.", a declarat Teodor Melșcanu, la Parlament.

Meleșcanu a mai spus că a discutat cu PSD și că o decizie în acest sens va fi luată la începutul sesiunii parlamentare, în februarie.

„Am vorbit cu cei din PSD și la începutul sesiunii parlamentare oricum va trebui să se facă o reașezare a conducerii Senatului. Vom vedea la momentul respectiv care vor fi cele mai bune decizii”, a adăugat Meleșcanu.

De altfel, întrebat dacă ia în calcul să candideze din nou pentru șefia Senatului, Meleșcanu a spus că vor exista consultări și că toate variantele sunt posibile.

„ O să avem consultări, vedem! Toate posibilitățile sunt deschise”, a precizat Meleșcanu.