Membrii consiliului de administraţie ai Grupului ungar MOL au aprobat amânarea plăţii dividendelor, în urma situaţiei provocate de pandemia cu noul coronavirus, potrivit news.ro.

"În urma situaţiei provocate de pandemia cu noul coronavirus Covid-19 , Grupul MOL a organizat o adunare generală extraordinară în locul Adunării generale anuale, în cadrul căreia consiliul director a luat toate deciziile privind propunerile şi rezoluţiile din punctele de pe ordinea de zi a AGA, în locul acţionarilor. Membrii Consiliului de Administraţie au aprobat propunerea de gestionare a crizelor cu privire la dividende, conform căreia compania va păstra integral profitul după plata taxelor pentru tot anul 2019, până când situaţia se va normaliza, când pot fi acordate dividende, dacă acţionarii vor decide acest lucru", a anunţat compania.

Consiliul de administraţie a aprobat şi raportul financiar şi situaţiile financiare consolidate pentru anul 2019.

Rezultatul operaţional al Grupului MOL (Clean CCS EBITDA) a fost de 2,44 miliarde dolari în 2019, peste orientările anuale.

Compania a anunţat totodată că a parcurs etape importante din strategia Grupului pentru 2030, a achiziţionat active semnificative în Azerbaidjan, a finalizat 50% din proiectul poliol, iar divizia Consumer Services a avut un alt an record.

"Măsurile de urgenţă generate de combaterea pendemiei de noul coronavirus (COVID-19) şi luate de către guvernele din ţările în care Grupul MOL are activităţi comerciale au dus la blocarea parţială sau completă a activităţii, încetinind în mod semnificativ activitatea economică în Europa Centrală şi de Est. Din cauza incertitudinii privind durata şi impactul pandemiei cu noul coronavirus, volatilităţii extreme a mediului extern şi imprevizibilităţii cererii, Grupul MOL se concentrează pe continuitatea activităţii şi conservarea numerarului. Consiliul de administraţie a decis să păstreze integral profitul înregistrat după plata taxelor pentru anul 2019, până când situaţia se normalizează, când ar putea fi acordate dividende, dacă acţionarii vor decide acest lucru", a informat MOL.

În cadrul şedinţei extraordinare, Consiliul de Administraţie a aprobat realegerea ca membri ai Consiliului de Administraţie a lui László Parragh, Zsigmond Járai şi Martin Roman. De asemenea, Péter Gottfried a fost ales membru al Consiliului de Supraveghere.

"Astăzi este o zi tristă, deoarece 2019 a fost un an financiar puternic pentru noi, dar recent, în umbra COVID-19, circumstanţele s-au schimbat rapid şi dramatic. Pandemia a adus provocări fără precedent pentru întreaga lume, inclusiv pentru Europa, Ungaria şi MOL. Până acum, compania noastră a funcţionat în siguranţă, fără nicio perturbare. Cu toate acestea, am introdus o serie de măsuri pentru a reduce la minimum efectele crizei economice şi de coronavirus care afectează grupul. Scopul măsurilor noastre este să ieşim din criză mai puternici decât am fost înainte şi să oferim în continuare un randament competitiv pentru acţionarii noştri", a declarat Zsolt Hernádi, preşedinte-CEO al MOL Group, în cadrul şedinţei extraordinare.

Grupul MOL este o companie multinaţională, cu sediul central în Budapesta, Ungaria. Are operaţiuni în peste 30 de ţări şi aproximativ 25.000 de angajaţi în întreaga lume. Grupul MOL controlează patru rafinării şi două unităţi petrochimice la nivelul managementului integrat al lanţului de aprovizionare, în Ungaria, Slovacia şi Croaţia. Compania are, de asemenea, o reţea de peste 2.000 de benzinării în Europa Centrală şi de Sud-Est, în 10 ţări.