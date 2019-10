Menajera lui Gheorghe Dincă, mărturii CUTREMURĂTOARE: A încercat să mă violeze

Femeia care îi mai făcea curat în casă lui Gheorghe Dincă povestește că acesta ar fi încercat să o violeze, chiar în timp ce soțul său lucra tot pentru Dincă, pe care îl ajuta cu construirea unui beci. Gheorghe Dincă i-ar fi oferit bani femeii contra serviciilor sexuale, după cum aceasta s-a confesat.

„Am suferit foarte mult. Am suferit că mă vedeam că nu putere să pot să-l răzbun să-i fac ceva, să... să-l zgârii să-i rup o buză să... Şi acum am imaginea aia. De câte ori vorbesc despre asta, mi se pune un nod în gât. Cum îi curgea scuipatul pe mine, şi m-a prins şi cu mâinile aşa, de nu mai puteam să mai fac nicio mişcare. Mi-a spus: ”Spune-mi cât vrei, dacă vrei să te culci cu mine”. L-am împins şi am fugit. Am fugit pe scări. Şi de atunci, din ziua aia, când mi-a propus, eu am plecat acasă”,a declarat menajera din casa lui Dincă, în cadrul emisiunii ”Acces direct”, de la Antena 1.

„Adică în halul în care m-a strâns, în care m-a luat, că nu mai aveam nici aer, cred că da. După două săptămâni, a venit după mine acasă. Şi i-am spus că nu mă întorc. Eu îi ziceam să mă lase, să plece şi el intra peste mine în casă”, a mai spus femeia.

Viorica a mărturisit ce făcea în casa lui Dincă, dar şi ce a văzut în locuința acestuia timp de două luni, cât a lucrat acolo, adăugând că lui Dincă îi plăcea să mănânce carne. Viorica ar fi gătit în camera unde ar fi fost sechestrată Alexandra Măceșanu, victima lui Dincă, după cum a subliniat femeia.

„Eram menajeră. Doar făceam mâncare şi atât. Lucram cu soţul meu, cu socrul meu, cu cumnatul meu. Soţul meu a muncit, eu am muncit. Ne-a dat banii. Corect a fost, corect tot timpul. Păi eu luam vreo 6 milioane. Ne duceam acolo. Mie îmi dădea sarcina de a găti. Se ducea în oraş, venea cu baxul de pulpe. Venea cu baxul de ulei, de zahăr. Cu baxurile, nu să ziceţi că nu avea bani, atunci. Avea bani de atunci. Eu am vrut să văd ce e în camerele celelalte, dar erau închise cu cheia. Eu nu m-am lipit niciodată de nimic de acolo. Nici nu mâncam de acolo, cu toate că găteam eu, dar îmi era silă de oalele lui. Se ducea în oraş şi lua câte 10 kilograme de şorici şi gheare de găini, de pui. Le fierbea şi le punea pâine şi le dădea la câini. Şi avea opt câini. Mă gândeam cum să trăieşti aşa!? Cum să trăieşti în mizeria aia?! Nu ne gândeam noi că face trafic de persoane sau... Ne-am gândit, mă, hai că ăsta a furat de are interdicţie în Italia. Când stătea lângă mine să vadă la mâncare sau să îmi aducă ceva, parcă tot timpul aveam o teamă aşa. Toată lumea se temea de el. Adică faţa lui... Faţa lui spunea tot. Ziua el nu vorbea cu oamenii. Nu. El era aşa în lumea lui.Prieteni nu avea. El nu avea pe nimeni.Mie mereu mi-a fost teamă de el. Stătea lângă mine când făceam mâncare”, a mai mărturisit femeia.