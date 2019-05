Mesajul Bisericii Catolice înaintea alegerilor: Românii trebuie să iasă din lâncezeală

Preotul Francisc Doboş, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice, transmite un mesaj de mobilizare pentru români în pragul alegerilor pentru Parlamentul European, dar și al referendumului pe justiție convocat de președintele Iohannis.

"Cu toții avem acele imagini când așteptăm să ne scoată apa din casă cineva, stând noi încă la birtul satului, să vină cineva să ne salveze. Să ne salveze de noi înșine, de propria noastră lâncezeală - socială, morală, relațională", a declarat preotul, pentru HotNews.ro. El crede că, de multe ori, avem nevoie și să fim salvați de noi înșine.

Francisc Doboș merge duminică să voteze pentru că, spune el, este un cetățean responsabil.

"Toate alegerile sunt spre folosul nostru dacă sunt folosite atunci când ni se dă posibilitatea să spunem fie da, fie nu, fie pentru unul, fie pentru altul. Dar să ieșim din lâncezeală și să nu mai stăm la birtul satului când vin inundațiile peste noi și să vină ISU să ne salveze", afirmă purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București.

A apărut cel de-al doilea volum din memoriile istoricului Lucian Boia. Cartea cuprinde perioada atingerii maturității ca istoric si se concentrează pe realizarile profesionale și pe călătoriile în străinatate. Printre altele, este relatat felul cum a luat naștere, la initiativa lui Lucian Boia, Comisia Internațională de Istoriografie, realizare aproape neverosimilă pentru un român aflat sub regim comunist. Un capitol este dedicat relațiilor cu Securitatea

(...) În încheierea volumului aveți un capitol despre relația dvs cu Securitatea.

L.B: Păi, trebuia să-l scriu și pe ăsta, nu? Ce pot să spun e că am scris corect. N-am încercat să ascund ceva sau să deformez. Eu am avut această naivitate… nici nu îmi puneam întrebarea că aș putea să fiu întrebat de securitate de ce fac una sau alta. Acum privind în urmă era imposibil să scapi de Securitate, gândiți-vă, am abordat nu știu câți istorici americani, nu știu câți istorici francezi, cu francezii am avut legături la vârf, Le Roy Ladurie, Pierre Chaunu, Scoala nouă franceză, Ecole des Annales, apoi Comisia de Istoriografie și toate astea… păi pentru mult mai puțin Securitatea te întreba măcar de sănătate. Am explicat în carte cum au stat lucrurile. Aș vrea să-mi văd și eu dosarul. Nu există un dosar la CNSAS, Lucian Boia, sunt convins că trebuie să existe la … nu zic unde, undeva, ar trebui să existe sau poate nu mai există…

Ce arhivă?