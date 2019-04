Mesajul lui Ilie Năstase pentru români: Vă rog să vă cereți dreptul de a fi normali, de a vă bucura de viață! Vă aștept lângă mine!

Fostul Nr. 1 mondial în tenisul masculin, Ilie Năstase, are un mesaj special pentru români în prag de europarlamentare. El explică de ce a decis să candideze pentru un mandat de europarlamentar pe lista UNPR (Uniunea Națională pentru Progresul României) și îi îndeamnă din inimă pe concetățenii săi ca în campania electorală care va urma să își ceară drepturile lor fundamentale.

Iată mesajul lui Ilie Năstase:

”Buna, dragii mei!

Ma apasa de ceva timp limitele impuse de tara mea, Romania.

Eu sunt un om simplu, care a avut cel mai mare noroc in viata – sa fie “liber” mental. Sa-si traiasca viata cu bune si rele, sa beneficieze de pe urma harului divin al talentului in tenis, sa beneficiez ede bucuria de a lega relatii foarte apropiate cu oameni de pe tot globul, oameni care au excelat in ceea ce au facut…actori, cantareti, sportivi, politicieni, oameni de afaceri.

Cu toti am pastrat relatii foarte apropiate, pentru ca am fost si am ramas UN OM NORMAL.

Mult mai tarziu in viata mi-am dat seama ca mi-am facut tara mandra si poprul fericit, la un moment dat, dand speranta ca ceva poate merge mai bine, ca lumea n-are granite, cand totul era sub control comunist.

Si de a ma bucura de ceea ce doar Constitutia Americana prevede – dreptul la fericire.

De aceea, in primul rand, va rog sa va cereti dreptul de a fi normali, de a va bucura de viata.

Nu traiti viata altora.

Niciodata a politicienilor. Fara exceptie, de la cap la coada.

M-am casatorit de cateva ori, am copii, nepoti, ma casatoresc din nou acum, la 73 de ani.

Sunt un om liber. Inca o data spun acest lucru, ca sa va intre bine in cap, trebuie sa stiti ce vreti de la viata voastra. Fiti liberi si bucurati-va de fiecare zi a vietii voastre.

M-a rugat un prieten foarte apropiat, Gabi, sa accept, la apusul vietii, sa mai fac un efort sa scot Romania din “noaptea fara luna” in care se afunda acum.

Daca ultimii mei ani din viata pot fi oferiti salvarii tarii mele, sunt gata s-o fac.

Daca voi credeti ca pot fi soldatul vostru, daca voi intelegeti ca nimic material nu are sens pentru mine in fata acestei sanse, va astept langa mine.

Mai am inca puterea ca prin prietenii mei din toata lumea, sa schimb Romania in bine.

N-as risca niciodata ca din erou pentru voi, sa devin un looser.

Cu drag, oriunde sunteti in lume, va iubesc dragii mei compatrioti!

Ilie Nastase”