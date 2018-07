Mexicanii au pățit la Mondiale ca România în 1998: Brazilia i-a trimis acasă, Neymar și Firmino au marcat - VIDEO

Mexicul a jucat împotriva Braziliei pentru un loc în sferturile de finală ale Mondialului din Rusia! La Samara, mexicanii s-au prezentat blonzi pe cap, la fel ca românii lui Hagi la Mondialul din 1998. Și, tot la fel ca România, Mexicul a fost eliminat.

Neymar a marcat primul gol, în minutul 51, iar Firmino a închis tabela și a eliminat emoțiile în minutul 88, din pasa celui mai scump fotbalist din lume. Brazilia va întâlni, în sferturi, câștigătoarea partidei Belgia - Japonia.

Au evoluat următoarele echipe:

Brazilia: Alisson - Fágner, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luis - Coutinho (Firmino '86), Casemiro, Paulinho (Fernandinho '80) - Willian (Marquinhos '90+1), Gabriel Jesús, Neymar. Selecţioner: Tite

Mexic: Ochoa - Álvarez (Jonathan Dos Santos '55), Ayala, Salcedo, Gallardo - Rafa Márquez (Layun '46) - Vela, Héctor Herrera, Guardado, Lozano - Chicharito Hernández (Jimenez '60). Selecţioner: Juan Carlos Osorio.

NEYMAR PUTS BRAZIL AHEAD! The Brazilian taps home a Willian cross to make it 1-0 early in the second half. pic.twitter.com/p7aDi34UhP

FIRMINO MAKES IT 2-0!



Neymar's shot gets deflected into Firmino's path and the Liverpool man taps it home to double Brazil's lead. pic.twitter.com/myy7bXRehU