Statuia emblematică a Copenhagăi a fost vandalizată în culorile drapelului Rusiei (video)

Statuia ”Mica sirenă” din capitala Danemarcei a fost vandalizată în noaptea de miercuri spre joi, un steag rusesc fiind vopsit, în circumstanţe necunoscute, pe piatra pe care este aşezată statuia eroinei lui Hans Christian Andersen, în portul Copenhaga, a constatat AFP, conform News.ro.

Poliţia daneză a anunţat că a deschis o anchetă, fără să menţioneze vreun indiciu cu privire la acest aparent semn de susţinere a Rusiei în toiul Războiului din Ucraina. ”Desfăşurăm cercetări în sector, pentru a găsi piste”, a anunţat un purtător de cuvânt al Poliţiei din Copenhaga.

Câţiva turişti perplecşi fotografiau, joi, statuia vandalizată, pe un soare radios.

Istoric tulbure

Statuia de bronz, situată pe malul apei, pe o promenadă relativ izolată, a fost cu regularitate ţinta unor degradări de toate felurile, de când a fost instalată, în 1913.

În 1964, ea a fost decapitată pentru prima oară, fără ca acel cap să fie descoperit vreodată. În 1998, vandali i-au tăiat din nou capul, restituit ulterior. În 2003, statuia a fost ţinta unei explozii.

Pe ea s-au făcut inscripţii şi a fost vopsită în numeroase rânduri, ultima oară în 2020, cu inscripţia misterioasă ”Racist fish” (”peşte rasist”).

▶️ The stone-pedestal of the Copenhagen sculpture "The Little Mermaid", the heroine of one of the most famous fairy tales by H. H. Andersen, was painted in the colors of the Russian flag, the newspaper Ekstra Bladet reports.



????Sorry but that is vandalism. ???????? pic.twitter.com/wfwWWrFMSP