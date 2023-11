Microsoft mută repede pe piața Inteligenței Artificiale. Fostul CEO OpenAI, Sam Altman, se va alătura echipei din Redmond

Pe 20 noiembrie, Nadella a postat că este „extrem de încântat să împărtășească vestea că Sam Altman și Greg Brockman, împreună cu colegii, se vor alătura Microsoft pentru a conduce o nouă echipă avansată de cercetare AI”, conform cointelegraph.com.

We remain committed to our partnership with OpenAI and have confidence in our product roadmap, our ability to continue to innovate with everything we announced at Microsoft Ignite, and in continuing to support our customers and partners. We look forward to getting to know Emmett…

CEO-ul Microsoft a mai spus că compania rămâne angajată în parteneriatul său cu OpenAI și așteaptă cu nerăbdare să cunoască noul său CEO Emmett Shear , care l-a înlocuit pe Altman pe 20 noiembrie.

La scurt timp după anunțul de la Nadella, Altman a retweit postarea cu textul „misiunea continuă”.

Altman a fost înlăturat din OpenAI de către consiliul său de administrație pe 17 noiembrie, din cauza faptului că „nu era în mod constant sincer în comunicările sale cu consiliul”, după care Brockman a demisionat din funcția sa în consiliul OpenAI.

Brockman a apelat și la rețelele de socializare după plecarea sa de la OpenAI și a comentat că a fost atât „șocat, cât și întristat” de ceea ce s-a întâmplat.

În timp ce anunțul oficial de la OpenAI spune că a demisionat, în postarea sa, Brockman a detaliat că i s-a spus că „este îndepărtat”.

Sam and I are shocked and saddened by what the board did today.



Let us first say thank you to all the incredible people who we have worked with at OpenAI, our customers, our investors, and all of those who have been reaching out.



We too are still trying to figure out exactly…